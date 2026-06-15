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La Agencia de Meteorología de España (Aemet) prevé para este lunes una jornada marcada por la inestabilidad con chubascos y tormentas, acompañadas de rachas de viento muy fuertes y de posible granizo, en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, valle del Ebro, las sierras del sureste y el este de las mesetas.
Se esperan nubes bajas en los litorales cantábrico y gallego y en el suroeste peninsular y el Estrecho. A partir del mediodía se desarrollará abundante nubosidad de evolución en el interior con tormentas, en amplias zonas del interior peninsular.
Por el contrario, en los litorales del sur y del este, el suroeste peninsular y Baleares estará poco nuboso o despejados, y en Canarias habrá nubes en el norte y estará despejado en el sur.
¿Cómo estará la temperatura en el país?
Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada (más de seis grados) en los litorales del noroeste; en los litorales del sur subirán y se podrán superar los 35-36 grados en el valle del Ebro y en la vega del Segura.
Las mínimas subirán en el este y bajarán en el resto con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el valle del Ebro y los litorales mediterráneos.
¿Cuáles son las zonas afectadas por lluvias fuertes y tormentas?
- Asturias: chubascos y tormentas, con posible granizo en la Cordillera.
- Cantabria: chubascos y tormentas con posible granizo en Liébana y la Cantabria del Ebro.
- Castilla y León: chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes.
- La Rioja: tormentas más frecuentes e intensas por la tarde, especialmente en la sierra, con posibilidad de ser localmente fuertes.
- Navarra: chubascos y tormentas con granizo en la Ribera del Ebro.
- Aragón: chubascos y tormentas localmente fuertes, con granizo y rachas muy fuertes de viento.
- Cataluña: chubascos y tormentas localmente fuertes, con granizo y viento muy fuerte.
- Extremadura: tormentas que podrían llegar a ser localmente fuertes en zonas del norte y este.
- Comunidad de Madrid: tormentas fuertes en la sierra, con posible granizo.
- Castilla-La Mancha: tormentas localmente fuertes en los Sistemas Central e Ibérico, con granizo.
- Galicia: posibles chubascos y tormentas aisladas en el sureste y el interior oriental.
- País Vasco: posibilidad de algún chubasco por la tarde en el sur.
- Comunidad Valenciana: probables chubascos y tormentas en zonas del interior.
- Región de Murcia: posibles chubascos ocasionales con tormenta en las sierras del interior.
- Illes Balears: posibilidad de precipitaciones débiles con barro o tormentas secas.
- Andalucía: posibles chubascos en Sierra Morena y las sierras Béticas, ocasionalmente acompañados de tormenta.
Canarias, la única comunidad sin lluvias previstas
En Canarias se esperan cielos nubosos en el norte con apertura de claros durante las horas centrales y ambiente más despejado en el resto del archipiélago.
No se esperan precipitaciones, aunque soplará viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes y alguna racha muy fuerte en zonas expuestas de las islas montañosas y de Gran Canaria.