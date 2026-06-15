Llega la tormenta del año con 24 horas de lluvias intensas, granizo y fuertes vientos de 70 km/h: estas son las zonas más afectadas.

La Agencia de Meteorología de España (Aemet) prevé para este lunes una jornada marcada por la inestabilidad con chubascos y tormentas, acompañadas de rachas de viento muy fuertes y de posible granizo, en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, valle del Ebro, las sierras del sureste y el este de las mesetas.

Se esperan nubes bajas en los litorales cantábrico y gallego y en el suroeste peninsular y el Estrecho. A partir del mediodía se desarrollará abundante nubosidad de evolución en el interior con tormentas, en amplias zonas del interior peninsular.

Por el contrario, en los litorales del sur y del este, el suroeste peninsular y Baleares estará poco nuboso o despejados, y en Canarias habrá nubes en el norte y estará despejado en el sur.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada (más de seis grados) en los litorales del noroeste; en los litorales del sur subirán y se podrán superar los 35-36 grados en el valle del Ebro y en la vega del Segura.

Las mínimas subirán en el este y bajarán en el resto con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el valle del Ebro y los litorales mediterráneos.

Llega la tormenta del año con 24 horas de lluvias intensas, granizo y fuertes vientos de 70 km/h: estas son las zonas más afectadas. (Fuente: Shutterstock).

¿Cuáles son las zonas afectadas por lluvias fuertes y tormentas?

Asturias : chubascos y tormentas, con posible granizo en la Cordillera.

Cantabria : chubascos y tormentas con posible granizo en Liébana y la Cantabria del Ebro.

Castilla y León : chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes.

La Rioja : tormentas más frecuentes e intensas por la tarde, especialmente en la sierra, con posibilidad de ser localmente fuertes.

Navarra : chubascos y tormentas con granizo en la Ribera del Ebro.

Aragón : chubascos y tormentas localmente fuertes, con granizo y rachas muy fuertes de viento.

Cataluña : chubascos y tormentas localmente fuertes, con granizo y viento muy fuerte.

Extremadura : tormentas que podrían llegar a ser localmente fuertes en zonas del norte y este.

Comunidad de Madrid : tormentas fuertes en la sierra, con posible granizo.

Castilla-La Mancha : tormentas localmente fuertes en los Sistemas Central e Ibérico, con granizo.

Galicia : posibles chubascos y tormentas aisladas en el sureste y el interior oriental.

País Vasco : posibilidad de algún chubasco por la tarde en el sur.

Comunidad Valenciana : probables chubascos y tormentas en zonas del interior.

Región de Murcia : posibles chubascos ocasionales con tormenta en las sierras del interior.

Illes Balears : posibilidad de precipitaciones débiles con barro o tormentas secas.

Andalucía: posibles chubascos en Sierra Morena y las sierras Béticas, ocasionalmente acompañados de tormenta.

Llega la tormenta del año con 24 horas de lluvias intensas, granizo y fuertes vientos de 70 km/h: estas son las zonas más afectadas. (Fuente: Shutterstock).

Canarias, la única comunidad sin lluvias previstas

En Canarias se esperan cielos nubosos en el norte con apertura de claros durante las horas centrales y ambiente más despejado en el resto del archipiélago.

No se esperan precipitaciones, aunque soplará viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes y alguna racha muy fuerte en zonas expuestas de las islas montañosas y de Gran Canaria.