De Milei a Tévez, el mercado de pases y la batalle

Históricamente, el mes de enero ha deparado hechos que todavía permanecen en la memoria colectiva de los argentinos. El alzamiento militar con caras pintadas, ametralladoras y tanques rodando a paso de hombre. El ataque guerrillero a un cuartel de Infantería del Ejército. Los asesinatos de un fotógrafo, un fiscal de la Nación y de un joven de 18 años a la salida de una discoteca en Villa Gesell. Devaluaciones e hiperinflación.

Este 2024 se inició con el sacudón del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por presidente Javier Milei y la llamada "Ley Ómnibus" que se viene analizando en el resucitado plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.

El inédito vendaval de normas que se propone modificar y/o derogar ha tocado al universo del fútbol.



Algunos críticos alzan la voz contra del ingreso de capitales privados (léase, sociedades anónimas deportivas: SAD), resistiéndose a los cambios que -en general- han recibido la aprobación de una mayoría de ciudadanos a pie.

A muy poco de iniciarse una nueva Copa de la Liga Profesional, vale analizar el panorama de los clubes y el mercado de pases de futbolistas.

El efecto Chelsea

A partir de la vigencia del DNU presidencial (N°70/2023), los clubes argentinos están en situación de aceptar el ingreso de inversores privados, ya sea convirtiéndose en SAD o mediante convenios de colaboración con empresas o grupos de inversión, sin modificar la estructura jurídica de las asociaciones civiles sin fines de lucro.

Hay un montón de negocios para hacer con el caso argentino, apuntó Milei.

Esta apertura dependerá -exclusivamente- de la voluntad de los asociados reunidos en asamblea general, cumpliéndose con el ritual del voto con las mayorías exigibles según el propio estatuto social.

Semanas atrás, el presidente Milei adelantó su opinión favorable: "Hay muchas inversiones esperando, hay muchos clubes de fútbol internacionales que quieren invertir en Argentina. No hace falta que diga que Argentina es una cuna de cracks".

En diálogo con LN+, Milei apuntó: "Hay un montón de negocios para hacer con el caso argentino. Podría estar representando en un lapso muy corto inversiones por más de 1000 millones de dólares. En este contexto, donde estamos ajustando y necesitamos una rápida respuesta. De hecho, apenas salió el decreto, el Chelsea se vio interesado en invertir en la Argentina".

Días después, en radio Mitre, el Presidente amplió: "La necesidad y urgencia" de que las SAD sean parte del fútbol argentino se debe a los potenciales recursos que podrían generar. Hay grupos árabes expectantes para invertir 3 mil millones de dólares. ¿Qué es lo interesante? Que las inversiones entran muy rápido. Es un negocio muy fácil, no tenés que hundir una maquinaria enorme o esperar dos años como si fuera montar una fábrica".

Haciéndose eco de los dichos del youtuber Felix Johnson (seguidor del Chelsea Football Club), el primer mandatario precisó: "Está la voluntad manifestada de querer comprar Boca, Racing, Estudiantes, Newell's o Lanús. Es dinero rápido. Si los socios de esos clubes no quieren, seguirán con el esquema actual".

El Chelsea FC es el 5° club mejor valuado a nivel mundial (980 millones de euros según Transfermarkt.es).

Carlos Tévez apoya el cambio

"Es un momento muy difícil, pero creo que este es el camino para cambiar algo. Tengo esperanzas. Nunca hablé con Milei, no lo conozco. Pero creo es cuando tenés que dar un batacazo, y tenés que ser duro y fuerte para cambiar algo. Creo que aunque cueste, y sé que mucha gente está sufriendo, ojalá este sea el camino que pueda cambiar algo", opinó el actual DT de Independiente de Avellaneda en radio Mitre.

En octubre pasado, al ser entrevistado por Alejandro Fantino, el exdelantero de Boca Juniors, con paso por la Premier League inglesa (West Ham, Manchester United, Manchester City), se refirió a la pobreza. "Es horrible la diferencia (comparando Argentina con Inglaterra). Tres de los chicos que tenemos en el plantel de primera (Independiente) me dijeron que no sabían sumar ni restar. Ahí está la pobreza. Lo podemos ayudar al chico con comida y un montón de cosas pero el estudio, que él se sepa defender, leer lo que está firmando, que no lo caguen".

Y recordando su niñez, Tevez continuó diciendo: "Nosotros fuimos pobres pero a nuestros viejos los veíamos levantarse a las 6 de la mañana y volver a las 7 de la tarde llenos de cal, con los pantalones rotos. Tu papá se rompía la cabeza para traer la plata a la casa y vos tenés que saber leer, expresarte, para saber si te están diciendo la verdad. Me metí en el fútbol y a ser técnico para ayudar a los chicos".

Juveniles que emigran a Europa

Claudio Echeverri (18 años, 25 millones de euros, Selección Sub-23, de River Plate al Manchester City), Valentín Barco (19 años, U$S 10 millones, Selección Sub-23, de Boca Juniors al Brighton inglés), Julián Malatini (22 años, Selección Sub-23, de Defensa y Justicia al Werder Bremen de Alemania, valuado por Transfermarkt.es en 1,7 millón de euros.

Si bien se trata de una tendencia exportadora de la marca "Fútbol Argentino" cuyos inicios se remontan al siglo pasado, la reciente transferencia de Julián Malatini es la que mejor describe el cuadro de zozobras actuales.

Días atrás, el juvenil Malatini abandonó la concentración del equipo nacional Sub-23 tras haber aceptado la última oferta del club alemán Werder Bremen, cuyo monto todavía se desconoce.

El DT Javier Mascherano le pidió que postergara el viaje, pero el juvenil se negó y el club comprador no aceptó cederlo al seleccionado.

Así las cosas, el plantel que disputa el Torneo Preolímpico en Venezuela, con dos plazas para los JJOO de París 2024, contará con un jugador de menos, ya que el plazo reglamentario para solicitar un reemplazo estaba vencido.

"Lo de Julián (Malatini) nos sorprendió porque no sabíamos absolutamente nada. El miércoles pasado me comentó de un momento para el otro que la transferencia estaba hecha y que el club no lo quería ceder" comentó Mascherano ante la prensa. Y señaló: "Le comenté que no tenía opción de poder cambiarlo. El jueves nos vimos en el entrenamiento y mantuvo su postura porque era una gran oportunidad para él. Esa es la realidad, decidió irse e iremos con 22 jugadores".

La AFA dio su versión: "La Asociación del Fútbol Argentino comunica que tanto el futbolista Julián Malatini (integrante de la lista de convocados para el torneo Preolímpico 2024), como su agente y su club, Defensa y Justicia, han decidido de manera unilateral negociar la transferencia del deportista a un club alemán sin, además, haberlo puesto en conocimiento".

Christian Bragarnik, representante de técnicos y jugadores, presidente de Score Fútbol S.A., sociedad que presta servicios de asesoramiento a varios clubes, entre ellos, al Club Social y Deportivo Defensa y Justicia (Florencio Varela) desde hace más de una década, en diálogo con TyC Sports, dio su visión sobre lo ocurrido con el pase del joven Malatini: "Es entendible, la AFA tiene que defender su interés. Pero acá hubo una situación, nosotros lo trasladamos a Diego (Lemme), el presidente del club, nosotros intentamos que el club lo ceda. Ya una vez que llegás a un negocio y lo vendés, no podemos decir 'che, no vendés el jugador si vos no lo prestás', porque a partir de que lo compran la decisión es del club alemán".

"Nos encontramos en un compromiso que habíamos tomado de que en cierto monto lo íbamos a vender, no esperamos esto. Se dio justo" concluyó Bragarnik.

¿Quién ganará la batala cultural?

Como resabio de posturas políticamente antagónicas (identificadas como "izquierda" y "derecha"), hoy reaparece el concepto de "batalla cultural", aunque dentro de un marco social más proclive al cambio.

Sin embargo, ciertos grupos de interés plantean resistir al máximo para que todo siga igual y nada se modifique. Tampoco faltan los agoreros que alertan sobre posibles colapsos sociales, culturales y económicos, augurando el fracaso del nuevo gobierno.

En el ambiente futbolero donde cada cual atiende su juego y quien se baja de la calesita pierde, se palpa lo mismo que en el resto de la sociedad.

Muchos se obstinan en seguir con las mismas consignas y prácticas decadentes del pasado, sin verse reflejados en la pobreza crónica que nos circunda.

Se necesitan proyectos superadores para revertir la aplastante realidad. El ingreso de capitales de origen verificable, permitirá elevar el estándar de sustentabilidad de los clubes mediante una simple ecuación virtuosa: planificación + aumento de capital + generación de mayores los recursos + gestión eficiente + transparencia = éxito deportivo e institucional.

No se trata de ganar una batalla cualquiera, sino de construir puentes confiables que sirvan a las generaciones futuras, con la premisa de alcanzar objetivos considerados básicos e impostergables gracias al esfuerzo conjunto convertido en ley.

Para ello, no será necesario recurrir a intermediarios, ni los socios habrán de resignar su sentido de pertenencia, ni se perderá la propiedad del estadio como tampoco la soberanía que representan la camiseta, el historial deportivo y el escudo fundacional.

Sin falsas ideologías ni hipocresías por delante, valdría la pena encarar la tan demorada capacitación de dirigentes, directores deportivos, entrenadores, futbolistas, gerentes y empleados de clubes.

El 20 de enero de 2017, el día que asumió Donald Trump como el 45° presidente de los EE.UU., el Papa Francisco alertó sobre el aumento del populismo y las crisis políticas: "En momentos de crisis, no funciona el discernimiento y los pueblos buscan "salvadores" que les devuelvan la identidad "con muros y alambres".

En una entrevista para el diario español El País, el pontífice deslizó una súplica: "Hay que ver qué hace, no podemos ser profetas de calamidades".

Paradójicamente, bajo el sol de enero de 2024, los legisladores argentinos discuten contra reloj antes de dictaminar sobre el mega proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.

Restan horas decisivas para saber si se cumplirá el mandato popular expresado en las urnas, según la agenda que impulsa el presidente Milei.

