Walmart de México y Centroamérica mantiene un paso firme en el crecimiento de las ventas. En el primer trimestre de este año reportó un alza de 3.1% en el trimestre, lo que superó por 170 puntos base las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). Pero Walmart no quiere quedarse únicamente con ese crecimiento, pues en su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) destacó que buscará impulsar su participación en el mercado en línea, así como acelerar la implementación de “Precios bajos todos los días” (EDLP). En este último apartado, la minorista más grande de México, con más de 3,300 unidades en el país, que incluyen las marcas Bodega Aurrerá, Walmart y Sams Club, destacó que la percepción de precios en el primer trimestre logró una mejora de 340 puntos base anuales, lo que significó el mayor aumento desde que inició la medición. En lo referente al comercio electrónico, la empresa destacó un crecimiento anual de ventas netas equivalente a 14.4%, impulsadas por la modalidad On Demand, a lo que se sumó un alza de 9.1% en el Valor Bruto de Mercancía frente al año anterior, lo que resultó “decepcionante” y fue afectado por Marketplace. Sin embargo, On Demand mostró un crecimiento de casi 20%, debido a una mayor cobertura y velocidad, con tiempos de entrega promedio inferior a dos horas. La empresa logró un avance de siete puntos porcentuales en el crecimiento de entregas a domicilio frente al año anterior. Walmart destacó que mantendrá su enfoque en expandir sus capacidades de entrega rápida en línea con los objetivos de entregar 85% de los pedidos On Demand el mismo día y más de la mitad de esos pedidos en menos de dos horas, en los próximos tres años. En el primer trimestre, la empresa entregó 68% de los pedidos el mismo día y 14% en menos de dos horas, un incremento de 700 puntos base frente al año anterior.