Cada vez más organizaciones buscan herramientas que les permitan administrar viajes, comidas y beneficios para sus colaboradores de forma más eficiente. En ese contexto, Uber para Empresas ya está disponible en Argentina con una plataforma tecnológica que centraliza la gestión de la movilidad corporativa y ayuda a optimizar procesos, mejorar el control de gastos y simplificar la administración diaria, sin costos de implementación ni cargos fijos mensuales.

Disponible para organizaciones de cualquier tamaño, la solución tecnológica permite incorporar usuarios de manera gradual, desde equipos específicos hasta toda la compañía, y configurar opciones personalizadas de movilidad. Además, en las ciudades donde Uber Eats está disponible, también es posible gestionar opciones de delivery para colaboradores desde la misma plataforma. La solución se integra con los principales sistemas de gestión de gastos, facilitando la automatización de procesos y la generación de reportes.

Más control sobre los gastos corporativos

Contar con información en tiempo real y herramientas que permitan administrar los consumos de manera eficiente es uno de los principales desafíos para las empresas. Uber para Empresas permite establecer políticas de uso, monitorear gastos y centralizar la gestión desde un único panel de control, brindando mayor visibilidad sobre la operación. Según datos de la compañía, clientes de Uber para Empresas reportaron ahorros de hasta un 25% en gastos de viajes y comidas corporativas.

La plataforma también permite enviar créditos mediante gift cards o vouchers para viajes y comidas, así como solicitar viajes para terceros cuando la operación lo requiere.

Una experiencia simple para los colaboradores

Los colaboradores pueden utilizar la misma cuenta de Uber que ya usan en su vida cotidiana, diferenciando fácilmente su perfil personal del corporativo. En las ciudades donde están disponibles, también pueden acceder a categorías como Uber Black y Uber Business Comfort.

Como parte de la propuesta, las empresas que implementen Uber para Empresas podrán tener la posibilidad de ofrecer a sus colaboradores, sin costo adicional, 12 meses de membresía Uber One para uso personal. El beneficio brinda acceso a promociones tanto en viajes realizados a través de la app como en pedidos de Uber Eats.

“Pocas soluciones corporativas tienen la ventaja de apoyarse en un hábito que ya existe. Millones de personas ya utilizan Uber en su vida cotidiana, y llevar esa misma experiencia al ámbito laboral facilita la adopción, reduce fricciones y permite que las empresas obtengan mayor control y eficiencia desde el primer día. Además, buscamos generar valor para los colaboradores con beneficios como Uber One, sin costo adicional para las organizaciones“, señala Gonzalo Álvarez, Head of Sales de Uber para Empresas en Argentina.