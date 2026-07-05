Hoy, a las 17:00 (hora Argentina), Brasil y Noruega se medirán en un emocionante partido por los octavos de final del Mundial, que se llevará a cabo en el estadio Nueva York.

El equipo noruego busca hacer historia al alcanzar por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo, mientras que Brasil, considerado uno de los favoritos, intenta consolidar su camino hacia su sexta estrella, una meta que persiguen desde 2002.

Brasil se clasificó a esta fase tras una remontada emocionante frente a Japón, donde lograron revertir el marcador con un gol de Casemiro y un gol decisivo de Gabriel Martinelli en el tiempo añadido, asegurando así su lugar en la etapa de eliminación directa.

Con cinco títulos bajo su brazo, la selección brasileña reafirma su estatus como candidata al título y mantiene la esperanza de sumar una nueva estrella a su palmarés.

Por otro lado, Noruega hizo su camino a esta etapa después de vencer a Costa de Marfil con un 2-1, donde Antonio Nusa y el destacado Erling Haaland fueron los artífices de la victoria que puso al equipo europeo en esta fase crucial.

Este marcara el regreso de Noruega a los octavos de final, una instancia que no alcanzaban desde 1998, y están decididos a avanzar y escribir un nuevo capítulo en su historia futbolística.

El árbitro designado para este encuentro es Ismail Elfath.

Resultados de Brasil en el Mundial

Fase de Grupos: Brasil 1 vs Marruecos 1 (13 de junio)

Fase de Grupos: Brasil 3 vs Haití 0 (19 de junio)

Fase de Grupos: Escocia 0 vs Brasil 3 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: Brasil 2 vs Japón 1 (29 de junio)

Resultados de Noruega en el Mundial

Fase de Grupos: Irak 1 vs Noruega 4 (16 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 3 vs Senegal 2 (22 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: Costa de Marfil 1 vs Noruega 2 (30 de junio)

Horario Brasil y Noruega por países

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile: 16:00 horas