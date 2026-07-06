Comenzó el servicio militar obligatorio: convocan a los nacidos en 2008

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está considerando diversas alternativas para renovar la flota de aviones de combate de la Fuerza Aérea Mexicana, con la finalidad de reemplazar a los Northrop F-5E/F Tiger II, aeronaves que han operado en el país desde 1982.

De cara a 2028, el proyecto prevé la posible incorporación de 12 aviones de caza, lo cual tendría como propósito robustecer las capacidades de vigilancia y defensa del espacio aéreo mexicano. Hasta la fecha, de los diez F-5 que fueron adquiridos originalmente por México, únicamente tres siguen en servicio.

Aunque su ejército no es el más avanzado tecnológicamente, la cantidad de efectivos refuerza su capacidad de respuesta ante diversos escenarios. Foto: www.gob.mx/sedena

Si bien la renovación de la flota está siendo objeto de análisis, actualmente no hay una decisión oficial sobre el modelo que será seleccionado ni se ha confirmado una compra por parte de las autoridades militares. Incluso, la empresa sueca Saab afirmó que no existe una propuesta oficial presentada al gobierno mexicano.

¿Por qué México busca renovar su flota aérea?

La evaluación se desarrolla además en un contexto internacional marcado por una creciente demanda de equipo militar, impulsada por conflictos como la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones geopolíticas en distintas regiones del mundo.

Ante este panorama, la Sedena analiza alternativas que permitan modernizar la defensa aérea del país, reforzar la vigilancia del territorio nacional, mantener una capacidad de respuesta ante posibles amenazas e incorporar sistemas avanzados en:

Radar

Inteligencia

Combate

La principal razón es la antigüedad de los F-5 Tiger II, que prestaron servicio durante más de cuatro décadas en labores de defensa, vigilancia y entrenamiento. El paso del tiempo, las limitaciones tecnológicas y la dificultad para conseguir refacciones redujeron gradualmente su capacidad operativa.

Aeronaves bajo análisis

Cada una de estas plataformas ofrece diversas capacidades relacionadas con combate, entrenamiento avanzado y vigilancia aérea.

Entre ellas, el Gripen E/F captó particularmente la atención tras las presentaciones realizadas por Saab* ante representantes de la Fuerza Aérea Mexicana.

Aunque la Sedena no ha divulgado una lista oficial de candidatos, diversas fuentes indican que entre los modelos considerados se encuentran:

Saab Gripen E/F, de Suecia.

Lockheed Martin F-16, de Estados Unidos.

KAI FA-50, de Corea del Sur.

Leonardo M-346, de Italia.

La inversión necesaria para renovar la flota de la Sedena

Si bien no se dispone de un presupuesto oficial para el proyecto, las fuentes consultadas estiman que cada unidad Gripen E/F superaría los USD 100 millones.

La adquisición contemplará, además, gastos adicionales relacionados con:

Entrenamiento de pilotos

Simuladores

Mantenimiento

Refacciones

Infraestructura especializada

Armamento

Logística operativa

Por lo tanto, el costo total de una posible renovación podría ser sustancialmente mayor al valor de las aeronaves.

Cualquier compra requeriría también la obtención de autorizaciones presupuestales y la realización de procesos administrativos previos a su concreción.