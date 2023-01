Un escenario caótico, que por definición implica desorden y confusión. En esta situación los liderazgos se discuten, las candidaturas se lanzan sin más, las encuestas embrollan, los análisis padecen la falta de base de sustentación sólida y las conclusiones apresuradas abundan.

Así estamos, con una dirigencia ansiosa para que lleguen las elecciones y funcionen como ordenadoras y de ese modo se consensuen o establezcan ciertas reglas. La política necesita la reorganización y la ciudadanía que se solucionen los problemas de la vida cotidiana.

Llegamos al 2023 con años de desconexión entre la agenda ciudadana y la de los políticos.

Candidatos 2023

En esta nota recorremos el posicionamiento de cada uno de los aspirantes al sillón de Rivadavia de modo resumido y directo.

Cristina Fernández de Kirchner

Luego del primer alegato del fiscal Luciani, el protagonismo de Cristina fue creciendo, apariciones públicas, clamor de las bases, discursos con tono épico, recuerdos de su gobierno... Las voces que aún suenan en la UOM "Cristina Presidenta" post atentado. Pero luego de la condena, la líder política más relevante de las últimas décadas en el país dejó entrever que no sería candidata y entonces: "borrón y cuenta nueva" a reconfigurar el escenario hacia adentro y en la oposición también. Sin Cristina, no hay Macri. Los posibles reemplazos seguramente no despierten tantos amores y odios, por lo que hay que recalcular estrategias. Ella sabe que los tiempos son claves. Con un movimiento en Mayo de 2019 derrotó las tácticas rivales.

Alberto Fernández

Un buen orador que comunica mal porque carece de estrategia de gobierno, no sostiene los argumentos, al no prepararse demasiado comete gran cantidad de fallidos y se dispersa en hablar de muchos temas en poco tiempo. Sus dos spots lanzados son de alta calidad, pero desentonan con lo hecho y explicado en los últimos 3 años. Parece mostrar la decisión de ser candidato pese a todo y lee que no hay rivales de peso, por lo tanto, se anima, aunque en el rio hay pocas chances porque la aprobación es baja, hay pesca posible... la esperanza es lo último que se pierde y no se le caen los anillos, para negociar como presidente dentro del FDT.

Sergio Massa

A diferencia de lo que se podría esperar se posiciona en el centro del escenario y tiene un correcto diagnóstico de situación: las palabras quedan relegadas contra los resultados. Comprende que la concentración debe estar en la gestión y que queda mucho tiempo para darle cierta épica. Construir un relato sin éxitos (aunque sean parciales) se hace imposible. Tiene el enorme desafío de bajar las tensiones internas, controlar el tipo de cambio y conseguir una inflación que no supere el 5% en cada uno de los próximos 9 meses. Esas tres cuestiones lo hacen candidato natural, no presidente... candidato.

Axel Kicillof

Es un buen disertante, magnético y atractivo para quien lo escucha. Causa admiración entre los propios y consolida un nivel muy activo de campaña como una de sus mayores fortalezas. Evita la candidatura a presidente porque considera que en la Provincia tiene altas chances de ser reelecto.

"Coqui" Capitanich

Es la versión gobernadora, que ya pasó por Buenos Aires, fue jefe de gabinete y sabe que, sin el apoyo de los sectores más progresistas, Cristina y la liga de los gobernadores le será imposible

"Wado" de Pedro

Un elegido de La Cámpora. El ministro del interior avanza en su campaña, aunque su desconocimiento es elevado.

Juan Manzur

Lanzado como Juan XXIII, es el candidato que puede representar un peronismo tradicional, de gobernadores y del norte. Su mayor debilidad es el bajo nivel de conocimiento en demasiados lugares muy poblados de la Argentina. Deben alinearse muchos planetas para ser la opción de Cristina y el FDT.

Horacio Rodríguez Larreta

El favorito de la oposición desde que Alberto lo subió al escenario nacional en el manejo de la pandemia. Se posiciona como gestor eficiente desde su origen y en las cuarentenas no fue la excepción.

Queda en el centro de la pelea, aunque por momentos le incomode, su estilo discursivo es más moderado que el de Patricia Bullrich pero en su campaña sienten que la batalla hay que darla adentro y afuera.

Patricia Bullrich

Con decisión y firmeza logró posicionarse como una líder opositora en tiempos de pandemia. Lo hizo correctamente, hoy cosecha esa posición adquirida con alta repercusión. Y no se mueve de esa línea. En un contexto de crisis económica y bronca social capitaliza gran apoyo dentro de su coalición lo que la harían triunfante sobre otros aspirantes de JxC y la llevarían a la presidencia. En un escenario de mejoras económicas y menos crítico sus oportunidades se reducen.

Mauricio Macri

Se mantiene en el ring y se mueve como candidato, aunque lo niegue. El escenario económico y la decisión de CFK serán los que determinen si tiene chances de participar o no, por eso la ambivalencia constante. El "entrar y salir" en la escena.

Sin Cristina en el ruedo es menos probable que pueda ser el rival del duelo de octubre.

María Eugenia Vidal

Su lanzamiento sorprendió a muchos, es una incógnita su capacidad de capitalizar entre los candidatos ya instalados del PRO, su nivel de conocimiento es elevado y consiguió triunfos en CABA y PBA.

Gerardo Morales

Se muestra con la lógica radical racional y de defensa de la instituciones y preservación de la alianza opositora incluso con las críticas hacia adentro. Su posición de gobernador del norte lo deja en un sitio de privilegio para la negociación en la interna de JxC.

Facundo Manes

Busca colocarse por arriba de la confrontación eterna nacional con una mirada estratégica en primer plano. Su discurso es muy bueno para las grandes ciudades y círculos rojos politizados o periodísticos. Es atractivo, aunque le cuesta penetrar en sectores despolitizados.

Javier Milei

Su mejor versión es la de la disrupción y el histrionismo. Por supuesto que, en esa lógica, muchas veces se "pasa de rosca". Sin embargo, ya ganó, consiguió consolidar una posición de privilegio, a pesar de que sostenerla le va a costar y las expectativas generadas pueden no ser cumplidas en lo electoral.

Conclusiones

El contexto será decisivo para elegir las fórmulas de cada coalición y en ese escenario habrá dos factores determinantes: el primero es la situación económica general y el segundo la definición del candidato del peronismo desde "el dedo" de Cristina. Ambas configurarán la confrontación electoral final

Macri - Rodríguez Larreta - Bullrich - Vidal

Manes - Morales

Cristina - Alberto - Massa - Kicillof - De Pedro - Manzur - Capitanich

Milei

14 candidatos hoy, demasiadas figuritas para un solo premio.