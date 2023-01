Cumbre entre Máximo Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof y Wado de Pedro

Primero fue el off de Eduardo 'Wado' de Pedro. Después el silencio de Cristina Kirchner. Siguió la reaparición de Máximo Kirchner con un mensaje que acorrala al presidente Alberto Fernández en su plan de ir por la reelección. Impaciente, el diputado nacional y presidente del peronismo bonaerense volvió a convocar a una cumbre del Frente de Todos, no solo del partido que conduce. Hubo otras reuniones similares el año pasado y, como ahora, fueron excluidos dirigentes albertistas.

Tal como cuenta hoy El Cronista, el Presidente, que a su vez conduce el PJ a nivel nacional, le anticipó a los íntimos que quería asumir el rol de armar la estrategia para este año electoral 2023. Y organiza un acto para el próximo 24 de febrero en la sede de Matheu que fue refaccionada en los últimos tiempos. En paralelo, pedirá llamar a una reunión del Congreso partidario.

El plan de Alberto Fernández para salir de la interna y mantener vivo su plan de reelección



Por qué Lula no hace campaña por Cristina 2023 y los celos en Casa Rosada - El Cronista



No suena inocente en este marco la convocatoria para esta tarde a las 19 en Merlo. Organiza Kirchner hijo. Y bien podría decirse que el diputado primereó el llamado del Presidente. Aunque es cita bonaerense, está claro que se hablará de la agenda nacional y de los procesos electorales en marcha. En La Pampa habrá primarias no obligatorias el próximo domingo 12.



Kirchner tiene una excusa válida: la reunión convoca a dirigentes del Frente de Todos sólo de la provincia de Buenos Aires. La cuestión es que es el distrito de varios de los principales actores nacionales que estarán en el asado de La Colonial con Gustavo Menéndez como anfitrión. Fueron invitados el ministro de Economía Sergio Massa (Frente Renovador); el gobernador Axel Kicillof; el jefe de gabinete bonaerense y líder de una parte importante de los intendentes del Conurbano, Martín Insaurralde, y además el ministro del Interior Eduardo 'Wado' de Pedro.

Además serán de la partida intendentes de la Primera y Tercera Sección electoral que ya vienen reuniéndose en su propia ‘liga' y dirigentes justicialistas, renovadores y de dos partidos con filiación K, como el Frente Grande y Nuevo Encuentro. ¿Estarán diputados y ministros con militancia en el distrito ligados al albertismo? Según varias fuentes no fue invitada Victoria Tolosa Paz, amiga del PersideNte, ministra de Desarrollo y primera en la lista de candidatos a diputados nacionales en 2021.

Alberto Fernández le anticipó a los íntimos que quería asumir el rol de armar la estrategia para este año electoral 2023.

EL NUEVO MENSAJE DE WADO DE PEDRO

El asunto se resolvió justamente en sintonía con un mensaje de De Pedro con el que intentó cerrar la polémica que surgió de su malestar. No solo Tolosa Paz sino también el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, le reprocharon que hiciera circular su enojo con el Presidente por no invitarlo a una reunión. La escalada obligó al ministro a poner paños fríos anoche.

"Desde hace días se inició un revuelo mediático sobre una situación interna del gobierno. No es mi intención seguir abonando a esa polémica", señaló De Pedro en Twitter. Y continuó: "Los que tenemos responsabilidades políticas debemos aportar sensatez, porque hay cosas más importantes en juego: seguir recuperando la economía, mejorar el poder adquisitivo de las y los argentinos y resolver los problemas de la gente".

Para que quede claro que no renuncia -a pesar de las presiones- indicó que "mi responsabilidad es seguir trabajando y aportando a la estrategia que comenzó en 2017 y a fortalecer el frente que construimos en 2019. Y mi compromiso es cuidarlo y ampliarlo todos los días". La mención al año 2017, año de elecciones Legislativas, apunta a revalorizar la creación de Unidad Ciudadana y la vuelta de Cristina Kirchner como candidata a senadora nacional tras la derrota del 2015.

Desde hace días se inició un revuelo mediático sobre una situación interna del gobierno. No es mi intención seguir abonando a esa polémica. — Wado de Pedro %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@wadodecorrido) January 31, 2023

Antes del tuit de De Pedro y de la convocatoria a la cumbre de Merlo, Máximo Kirchner había dicho dos cosas importantes para la interna del FdT. Una, que Alberto Fernández "tiene la responsabilidad" de modificar la situación de la Vicepresidenta que condenada por la Justicia dijo que estaba "proscripta" como candidata. "Tiene un rol fundamental en este asunto, que no puede esquivar" respondió en El cohete a la luna. En la misma entrevista agregó que "hace tiempo que reclamamos una mesa política donde yo no quiero estar, pero corresponde que estén otros compañeros y compañeras. Hay que sentarse a hablar, no es conveniente ir a la elección con un grado de distorsión tan grande respecto de la realidad política".

El año pasado ya había organizado encuentros similares, sin albertistas, en la sede de la gobernación en La Plata. "La unidad en la Provincia no está en riesgo " agregó este lunes Kicillof en la misma línea.

LA LISTA DE TEMAS PENDIENTES

Los temas urgentes son varios. Primero, las internas dentro del Frente de Todos y los permanentes roces entre el kirchnerismo y el Presidente. Segundo, la estrategia electoral en paralelo a las medidas económicas (los intendentes vienen apoyando a Massa incluso con controles de precios).

En tercer lugar hay un debate insoslayable como son las candidaturas nacionales y bonaerenses. Si se descuenta que no apoyarán los planes reeleccionistas del Presidente, ¿Será Cristina Kirchner para quien se organiza una marcha de apoyo mañana frente a Tribunales? Si no es CFK, ¿Será Massa o De Pedro el candidato presidencial K? ¿Axel Kicillof es opción?

Por otro lado los intendentes prefieren a Insaurralde para la gobernación pero ya se convencieron de que la campaña por la reelección asegura un piso más alto que si jugara el lomense.

En cualquier caso la pregunta con más conflicto que consenso es cómo hacer campaña y qué puntos acordar para que las permanentes internas no le den ventaja a la oposición.