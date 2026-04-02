En Argentina, la tarjeta dejó de ser un puente financiero y empezó a funcionar como una trampa de endeudamiento. La morosidad alta no refleja un desorden aislado: refleja que muchas familias ya no logran sostener el costo del consumo financiado. Durante 2025 y el inicio de 2026 se consolidó una dinámica que empieza a ser preocupante desde el punto de vista de las finanzas personales: el crédito dejó de ser una herramienta de estabilidad frente a la inflación y pasó a ser un factor de fragilidad financiera. La combinación de tasas activas muy elevadas, salarios que apenas acompañan el nivel de precios y una creciente utilización del crédito para sostener consumo corriente está generando un deterioro visible en la capacidad de pago de los hogares. Las tasas de interés de tarjetas de crédito se mantuvieron durante 2025 en un rango aproximado de 70% a 100% nominal anual, con episodios por encima de ese nivel hacia el último trimestre. A comienzos de 2026, si bien hubo cierta moderación, los costos financieros continúan ubicándose en torno al 80%–90%, niveles que siguen siendo extremadamente altos en relación con la inflación observada. El resultado es una brecha relevante entre el costo de financiar consumo y la evolución de los ingresos reales. Cuando el crédito se encarece más rápido que el ingreso, el endeudamiento deja de ser transitorio y comienza a volverse estructural. El problema no es solo el nivel de deuda, sino el tipo de deuda. Una parte creciente de los hogares utiliza la tarjeta de crédito no para anticipar una compra puntual, sino para sostener gastos corrientes. En ese contexto, el pago mínimo se transforma en un mecanismo de supervivencia financiera de corto plazo, pero al mismo tiempo en un factor que amplifica el problema en el mediano plazo. El sistema financiero muestra esta tensión con claridad. La morosidad de los créditos a familias se ubica en niveles cercanos al 10,6%, muy por encima del nivel de mora de las empresas, que ronda el 2,8%. Esto indica que el deterioro no está asociado a un problema generalizado de actividad empresarial, sino a la pérdida de capacidad de pago de los hogares, especialmente en líneas vinculadas al consumo financiado. El desfasaje entre tasas activas, inflación y salarios explica gran parte de esta dinámica. La inflación anual de 2025 se ubicó en torno al 31,5%, mientras que los salarios mostraron una evolución similar, con incrementos en el rango de 30%–35%. Sin embargo, el costo financiero del crédito se mantuvo muy por encima de esas variaciones. En términos reales, financiar consumo con tarjeta implica pagar tasas que duplican o incluso triplican la inflación, lo que erosiona rápidamente la capacidad de cancelación de saldos. En este escenario, el crédito pierde su función de puente financiero y comienza a comportarse como un amplificador de desequilibrios. El problema no es el uso de la tarjeta en sí mismo, sino su utilización para cubrir gastos que no pueden sostenerse con ingreso corriente. Cuando el financiamiento reemplaza al ingreso, el margen de maniobra se reduce y el riesgo de mora aumenta. Desde una perspectiva de finanzas personales, el primer punto a considerar es que no toda deuda es negativa, pero toda deuda debe ser sostenible. El crédito puede ser útil cuando permite adquirir un bien durable, afrontar una contingencia o administrar el flujo de ingresos de manera ordenada. Pero pierde sentido cuando se convierte en una herramienta para financiar consumo habitual a tasas que superan ampliamente la capacidad de repago. El segundo punto es que el pago mínimo no constituye una solución financiera. Permite evitar el incumplimiento inmediato, pero no reduce de manera significativa el capital adeudado. En muchos casos, incluso prolonga el plazo de cancelación y eleva el costo total de la deuda. En contextos de tasas elevadas, el pago mínimo suele consolidar un esquema de refinanciación implícita permanente. El tercer punto es que el deterioro de la morosidad no debe interpretarse únicamente como un problema financiero individual, sino también como un indicador macroeconómico. Cuando una proporción creciente de hogares destina parte relevante de sus ingresos al pago de intereses, el consumo tiende a desacelerarse y la economía pierde dinamismo. El crédito caro puede sostener el gasto durante un tiempo, pero no puede reemplazar de manera indefinida la recuperación del ingreso real. El panorama 2025–2026 muestra una asimetría clara: tasas activas muy por encima de la inflación, salarios que apenas acompañan el nivel de precios y una morosidad creciente en créditos de consumo. En ese contexto, el financiamiento deja de ser una herramienta de estabilidad y comienza a transformarse en una trampa de endeudamiento. La clave, desde el punto de vista de las finanzas personales, no es dejar de utilizar el crédito, sino volver a utilizarlo de manera estratégica. Priorizar la cancelación de saldos, evitar financiar gastos corrientes de manera permanente y evaluar el costo real de cada decisión financiera se vuelve central en un contexto donde el dinero tiene precio alto y el margen de error es cada vez menor. Cuando el costo del crédito supera ampliamente la inflación y el crecimiento de los ingresos, el endeudamiento deja de ser una solución temporal y pasa a ser parte del problema. Esa es la señal que hoy empieza a reflejar la morosidad del sistema financiero.