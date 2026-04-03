El dólar presenta una cotización de 17.84 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 3 de abril de 2026, cifras que muestran que la moneda bajó un -0.17% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.89 pesos y un mínimo de 17.87 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.59%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -9.42%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de seis descensos, lo que indica una presión negativa en su valor. Sin embargo, también se registraron dos aumentos y dos días de estabilidad, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la tendencia predominante ha sido a la baja, reflejando un posible debilitamiento de la moneda. En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.99%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.83%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento en comparación con los días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Dólar en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos y políticos que generan confianza en la moneda. El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar podría seguir apreciándose si las condiciones actuales se mantienen. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.