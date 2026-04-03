ElEuro y dólar cotiza a 1.1549 USD este viernes, 3 de abril de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de 0,06% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.5%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.63%. Esto indica una ligera apreciación reciente del euro, a pesar de la tendencia a la baja en el último año. Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado. En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, habría reflejado una disminución en la demanda y una posible inestabilidad económica. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la moneda y una posible mejora en la situación económica. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar ha sido del 7.57%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 6.69%. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.