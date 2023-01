¿Se diluye la ventaja opositora en Provincia de Buenos Aires? Nuevos números pueden alterar la campaña 2023

Que Buenos Aires es la madre de todas las batallas se ha repetido hasta el hartazgo. Pero por trillado no deja de ser válido el concepto: en esa provincia se juega buena parte de la elección nacional. Con casi un 40% de la población del país, todos los espacios saben que no pueden aspirar a hacer exitosos en el país si no realizan una buena elección allí. Una encuesta de la consultora Analogías muestra el humor social en el distrito más populoso de la Argentina.

En primer lugar, el estudio analiza la pertenencia ideológica de los encuestados. Y allí llega un primer dato relevante: hay más personas que dicen ser de derecha que de izquierda. A la hora de ubicarse en el espectro ideológico, el 20,7% se identifica con la "izquierda" o "centroizquierda". Entre ellos, hay mayor afinidad con el Gobierno nacional.

Mientras tanto, un 21,4% se reconoce como de "derecha" o "centroderecha". En este caso, hay una mayor identificación con los sectores opositores. En el medio del amperímetro ideológico, un 13,3% se autodenomina de "centro" y un 44,6% respondió que "no sabe".

La encuesta se detiene también sobre la imagen de Alberto Fernández. Si bien continúa en negativo, mejoró respecto a la última medición. El 57% tiene una imagen negativa del presidente, mientras que para el 40% es positiva. En el peor momento, había casi 30 puntos de distancia entre ambos valores. En cambio, en la época de mayor aprobación, al comienzo de la pandemia, Fernández había llegado al 87% de imagen positiva y solo 11% negativa.

La curva de la imagen de Axel Kicillof es similar. El gobernador parece tener un respiro con números algo mejores: 55% de imagen negativa y 42% positiva. También muestra una recuperación respecto a la medición anterior, aunque está lejos de los valores de la primera mitad del año 2020.

A continuación, el estudio se enfoca sobre las expectativas económicas. En principio, el 55% está convencido de que la situación será peor y el 35% cree que será mejor. En la encuesta anterior el pesimismo era aún mayor .

En el mismo sentido, el 44% cree que el poder adquisitivo de los ingresos será peor en el próximo año, contra solo un 18% que sostiene que será mejor. En el medio, un 20% considera que se mantendrá.

Finalmente, la encuesta consulta sobre la intención de voto por espacio político de cara a las elecciones de octubre. En este sentido, el Frente de Todos parte con ventaja, con un 33,6% del total. Tiene mayor apoyo relativo entre las mujeres y las personas con menor nivel educativo.

En segundo lugar, Juntos por el Cambio, con un 19,4% del total. También es más apoyado por mujeres que por varones. Además, cuenta con un electorado más longevo y con mejor nivel educativo.

Cerca se encuentra la opción "la derecha de Espert y Milei", a pesar de que ambos dirigentes no se encuentren en el mismo espacio, con un 16,6%. En este caso, los varones son casi el doble que las mujeres y es un electorado más joven .





ficha técnica: