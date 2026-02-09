El punto de partida del análisis es asumir continuidad del actual programa macroeconómico hasta 2031 como escenario base. No como hipótesis política, sino como supuesto técnico de proyección. Bajo ese marco, la economía argentina se encuentra transitando un cambio de régimen que invalida buena parte de las métricas históricas utilizadas desde la posguerra para interpretar su dinámica macroeconómica. La economía que emerge hacia 2030 es de naturaleza distinta: se sustituye una estructura productiva orientada a un mercado interno crónicamente ineficiente por otra con fuerte orientación exportadora y altamente competitiva. El modelo de crecimiento pasa de la expansión nominal sustentada en inflación a uno basado en acumulación de capital, productividad y flujo genuino de divisas en base a un crecimiento sustancial de los flujos de cuenta corriente. El exponencial crecimiento exportador será una característica esencial de este modelo libertario. Uno de los cambios más relevantes del nuevo equilibrio macro es la dinámica del riesgo país. Su compresión tiene efectos directos sobre la tasa de descuento de los proyectos de inversión, incrementando el valor presente de activos productivos y financieros. La reducción del costo de capital activa una expansión endógena de la inversión privada eleva el umbral de rentabilidad en múltiples sectores y crea condiciones para una recuperación sostenida del empleo formal. Bajo un escenario de consolidación fiscal, equilibrio monetario y normalización financiera, es razonable proyectar una reducción adicional del riesgo país del orden de 150–200 puntos básicos hacia el primer trimestre de 2026. Este proceso no sólo impactaría positivamente en el mercado de deuda, sino que además debería reflejarse en un re-rating del mercado accionario argentino, hoy uno de los pocos mercados emergentes que aún no convalidó la recuperación global reciente. El Merval es el gran underperformer del 2026. El modelo macroeconómico libertario sugiere un sendero de apreciación real del tipo de cambio en un contexto de desinflación y normalización monetaria. A diferencia de ciclos previos dominados por shocks cambiarios recurrentes, el actual esquema se basa en la convergencia fiscal, el anclaje monetario y una recomposición genuina de la oferta de divisas. Las proyecciones bajo este marco apuntan a un escenario de estabilidad cambiaria prolongada, con apreciación gradual del tipo de cambio real, resultado de la reducción de inflación doméstica, mejora en la percepción de riesgo sistémico y, sobre todo, un notable salto exportador. Esto implica un cambio sustantivo en los incentivos microeconómicos, con reasignación eficiente de recursos hacia sectores transables competitivos y servicios asociados a una economía mucho más abierta, eficiente y competitiva. El nuevo esquema productivo presenta un patrón de especialización creciente en sectores con ventajas comparativas estructurales: agroindustria, energía y minería. Estos complejos concentran la capacidad marginal de generación de divisas y atraerán la mayor parte del flujo de inversión productiva durante la próxima década. Los sectores “transables” con menor productividad relativa enfrentarán presiones competitivas, mientras que los “no transables” se verán beneficiados por la recuperación del ingreso real, la expansión del crédito y el aumento de la inversión agregada. A esto se suma un proceso de reformas microeconómicas orientadas a reducir costos laborales no salariales, distorsiones impositivas y cargas regulatorias, mejorando la rentabilidad sistémica. La liberalización del comercio exterior tiene efectos directos sobre la estructura de precios relativos. El acceso a bienes importados más baratos libera capacidad de consumo, permite una recomposición del gasto de los hogares y reasigna factores productivos hacia actividades más eficientes. Desde la perspectiva macroeconómica, la eliminación de distorsiones comerciales y subsidios implícitos genera un aumento del excedente social agregado y redistribuye rentas sectoriales. La esencia de este modelo libertario es que los costos marginales se internalicen, que desaparezcan las rentas prebendarias y que se refuerce la dinámica de la competencia. Este incipiente ciclo libertario puede dividirse en dos fases bien definidas. La primera estuvo dominada por la corrección nominal: desaceleración inflacionaria, disciplina fiscal y ajuste monetario con un claro enfriamiento económico. La segunda, ya en proceso, está asociada a la recuperación del nivel de actividad. La economía argentina se encuentra ingresando en una fase de expansión cíclica, sustentada en descompresión financiera, incremento de inversión privada y normalización del crédito, bondades que caracterizarán los próximos dos años de gestión libertaria. Hacia 2027, este proceso podría consolidar una trayectoria de crecimiento sostenido si se preserva la consistencia macroeconómica y el marco político. La dimensión más estructural del cambio es la transformación de la matriz exportadora de esta Argentina. Bajo proyecciones conservadoras, Argentina podría duplicar su generación neta de divisas en los próximos ocho años, pasando de u$s 48.000 millones a cifras cercanas a u$s 90.000 millones. El aporte de energía y minería se proyecta como equivalente a 1,5 veces el actual aporte del sector agropecuario para comienzos de la próxima década. Esto rompe con una restricción externa histórica: la dependencia cíclica exclusiva del complejo agrícola. El resultado esperado es una balanza de pagos estructuralmente más robusta, mucho más diversificada y capaz de sostener crecimiento sin recurrir permanentemente a endeudamiento o devaluaciones. En un contexto internacional favorable, con mercados desarrollados operando en nuevos máximos, los activos de riesgo tienden a mostrar fuerte correlación positiva. En ese marco, el mercado argentino presenta una elasticidad superior (beta elevado), lo que implica mayor sensibilidad tanto a la recuperación global como a la reducción del riesgo idiosincrático. Un escenario de compresión adicional del riesgo país combinado con liquidez global estable configura un marco potencialmente muy favorable para activos locales, tanto en renta fija como en renta variable.