El próximo 2 de agosto de 2027 ocurrirá un fenómeno astronómico que ya genera expectativa entre especialistas y aficionados: un eclipse solar total de duración excepcional que podrá observarse en distintas regiones del mundo. Además del interés científico, el evento también despertó alertas por los riesgos que implica una observación inadecuada. A diferencia de otros eclipses, este episodio combinará larga duración y condiciones visuales engañosas, dos factores que pueden aumentar el peligro para quienes intenten mirarlo sin protección certificada. Durante un eclipse solar, la disminución de luz ambiente provoca que las pupilas se dilaten de manera natural. Esto permite el ingreso de una mayor cantidad de luz al ojo, incluyendo radiación ultravioleta y luz azul intensa que pueden alcanzar directamente la retina. El problema es que muchas personas creen que, al oscurecerse el cielo, mirar al Sol deja de ser peligroso. Sin embargo, sucede lo contrario: esa falsa sensación de seguridad puede exponer al ojo a un daño severo en pocos segundos. La observación directa del Sol sin protección puede derivar en retinopatía solar, una lesión causada por radiación que afecta la zona central de la visión. Incluso exposiciones breves pueden generar consecuencias irreversibles. En algunos casos, el daño no produce dolor inmediato, ya que la retina carece de receptores capaces de alertar sobre la lesión en el momento. Los especialistas advierten que la exposición directa al eclipse puede provocar visión borrosa, manchas oscuras permanentes, dificultad para enfocar y alteraciones en la percepción de colores. Entre los síntomas más frecuentes también aparecen puntos ciegos centrales, distorsión de líneas rectas y pérdida parcial de la visión. Algunos pacientes recuperan parte de la capacidad visual con el tiempo, pero otros pueden sufrir secuelas definitivas. Los adultos jóvenes suelen integrar el grupo de mayor riesgo, debido a que presentan pupilas más amplias y medios oculares más transparentes, lo que favorece el ingreso de radiación dañina. La única manera recomendada para mirar directamente un eclipse solar es mediante lentes o filtros certificados bajo norma ISO 12312-2. No sirven como protección las gafas de sol tradicionales, radiografías, vidrios ahumados, negativos fotográficos, CDs, cristales polarizados ni combinaciones caseras. Ninguno de estos elementos bloquea adecuadamente la radiación solar. Según estimaciones astronómicas, el eclipse de 2027 tendrá una duración de 6 minutos y 23 segundos de totalidad, convirtiéndose en uno de los más extensos observables en décadas y en un evento de enorme interés para la comunidad científica.