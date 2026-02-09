“Trabajando para los jubilados. Fin”. El presidente Javier Milei posteó ese mensaje en su cuenta de X para celebrar la capitalización bursátil del Fondo General de Sustentabilidad de Anses, que trepó desde los u$s 32.658 millones en noviembre de 2023, el mes previo a asumir su mandato, hasta los u$s 69.609 millones en diciembre de 2025, según el último dato oficial disponible. El salto representa un aumento de casi u$s 40.000 millones. Según remarcó Ramiro Castiñeira, director de la consultora Econométrica, la ganancia en dólares fue del 133% en dos años y estuvo impulsada por la caída del riesgo país, que pasó de 2600 puntos a 500 unidades, y la valorización de los activos que tiene el organismo en su cartera. “El valor de mercado de la cartera del FGS del ANSES alcanzó un nuevo récord a fin del 2025, superando el último máximo de u$s 65.000 millones de 2017”, consignó el economista en un reciente informe. Consultado sobre la capitalización del FGS, Castiñeira asegura que “hay gestión de la cartera, pero el grueso de la ganancia es simplemente por el colapso del riesgo país”. El FGS tiene más del 75% de sus activos en títulos públicos del Gobierno Nacional, que representan u$s 53.000 millones a precio de mercado. Además, cuenta con cerca de 16% en acciones, que totalizan los u$s 10.000 millones. El resto de sus activos son Obligaciones Negociables, bonos provinciales y fondos de proyectos productivos. En lo que va de 2026, el FGS también aumentó su capitalización, principalmente durante enero. “Las acciones subieron 1,8% en lo que va del año, por lo que no explican el crecimiento del portafolio. Los bonos incidieron 7,6% en la performance de la cartera (que fue +7,4% en dólares), así que son el principal factor de suba del portafolio”, explicó a El Cronista Gustavo Gardey, cofundador de Bull Road Investments. En los dos años de gestión de Milei, la cartera del FGS tuvo modificaciones. El gran cambio con respecto a 2023 es la caída de los títulos dólar linked, que en ese entonces representaban el 29,9 % de la cartera y eran la mayor tenencia en títulos públicos. Hoy llegan apenas al 0,8%. Además, otro fenómeno es la suba de los títulos CER, que pasaron del 27,9% al 38,6 % de las tenencias totales. Dentro de las acciones, los dos sectores que hoy son preponderantes en la cartera son energía y servicios financieros, con el 6,6% y el 6,3%, respectivamente. El peso de la renta variable también creció en el FGS: antes llegaba al 13,3% de las tenencias, es decir, $ 5.473.607 millones, y hoy son 16,3% y trepan a $ 17.302.232 millones. Los fondos que tienen Anses en su cartera tienen como origen la nacionalización de las AFJP en 2008. “En ese momento la cartera de las AFJP tenía un valor de mercado de u$s 30.000 millones. Si 17 años después la cartera suma u$s 70.000 millones, implica una rentabilidad anualizada del 5% en dólares en el periodo. El monto es inferior al cupón promedio de la deuda pública argentina, por la quita de capital en el canje del 2005. Más aún, la rentabilidad anualizada de cualquier índice bursátil de los EEUU en los últimos 17 años, triplica la rentabilidad que logró el FGS en igual período”, remarca Econométrica. Las principales inversiones en proyectos productivos del FGS se concentran en petróleo y gas y en energía. Sin embargo, el porcentaje que tienen los proyectos cayó en dos años del 6,4% al 4% del total de la cartera.