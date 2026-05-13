El escenario meteorológico en Buenos Aires y gran parte del país ha dado un giro drástico respecto a la semana anterior. El ambiente templado y húmedo dio paso a una ola polar que ya registra marcas térmicas por debajo de lo habitual para el mes de mayo, configurando un escenario de invierno anticipado. La semana comenzó con temperaturas matinales extremadamente bajas en la región del AMBA. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires reportó una mínima de 4,5 °C, el frío se sintió con mayor rigor en el conurbano bonaerense. El reporte meteorológico anticipa que, si bien el jueves y viernes volverá a recomponerse el viento norte con máximas cercanas a los 20 °C, el cierre de la semana laboral traerá cambios. Para el sábado, se proyecta el ingreso de otro frente frío que podría generar inestabilidad pasajera entre la madrugada y la mañana. No obstante, la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja. Según las proyecciones actuales, a partir del domingo se instalaría un nuevo periodo de cielo despejado y temperaturas invernales profundas para dar inicio a la próxima semana. El organismo recomienda evitar la exposición prolongada al aire libre, abrigarse con capas de ropa y extremar precauciones al calefaccionar ambientes para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono. En zonas con alerta por nieve, se aconseja no circular por rutas si no es estrictamente necesario.