Colombia expulsa al embajador de Bolivia tras la salida de la embajadora Elizabeth García (Fuente: EFE/ Presidencia de Colombia).

Confirmado y oficial: Colombia prohíbe el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no hayan renovado el pasaporte

El Gobierno colombiano confirmó este miércoles la expulsión del encargado de la embajada de Bolivia en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel, como respuesta directa a la decisión previa de Bolivia de expulsar a la embajadora colombiana Elizabeth García Carrillo.

La determinación fue anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que explicó que la medida se tomó bajo el principio de reciprocidad diplomática. Es decir, primero fue Bolivia quien declaró persona no grata a la representante colombiana y, posteriormente, Colombia respondió retirando al funcionario boliviano del país.

El episodio marca uno de los momentos de mayor tensión entre Bogotá y La Paz en los últimos años y ocurre en medio de la crisis política y social que atraviesa Bolivia, con protestas masivas, bloqueos y pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz.

¿Por qué Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia?

La decisión del gobierno boliviano se produjo después de varias declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro sobre la situación interna de ese país. El mandatario colombiano afirmó que Bolivia vive una “insurrección popular”, comentario que fue interpretado por La Paz como una intromisión en asuntos internos.

Colombia responde a Bolivia y expulsa a su embajador tras la salida de Elizabeth García.

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, aseguró que las palabras de Petro representaban una “injerencia” y confirmó la expulsión de Elizabeth García Carrillo, quien se desempeñaba como embajadora de Colombia en territorio boliviano.

Desde Bolivia también cuestionaron que Petro mostrara cercanía con sectores vinculados al expresidente Evo Morales, figura central en las actuales movilizaciones y enfrentamientos políticos dentro del país andino.

¿Qué respondió Colombia tras la expulsión de Elizabeth García?

Horas después de conocerse la decisión boliviana, la Cancillería colombiana anunció que Ariel Percy Molina Pimentel debía cesar sus funciones diplomáticas en Colombia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que la medida se fundamenta en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, normativa internacional que permite a un Estado retirar el reconocimiento a representantes extranjeros.

Además, el Gobierno colombiano insistió en que no existió intención de intervenir en la política interna boliviana y reiteró su compromiso con principios como la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias.

¿Qué está pasando en Bolivia y por qué hay protestas?

La crisis boliviana comenzó a escalar a principios de mayo con protestas sectoriales relacionadas con salarios, combustibles y reformas económicas impulsadas por el presidente Rodrigo Paz, quien llegó al poder hace apenas seis meses.

Con el paso de los días, las movilizaciones crecieron y derivaron en bloqueos de carreteras, choques con autoridades y pedidos de renuncia contra el mandatario. Las protestas se concentran especialmente en La Paz y El Alto, donde participan sindicatos, transportadores, mineros y organizaciones campesinas.

Los manifestantes denuncian problemas económicos, inflación, escasez de combustible y deterioro de las condiciones sociales. Mientras tanto, el Gobierno boliviano acusa a grupos afines a Evo Morales de impulsar parte de la presión política contra la administración actual.

¿Cómo afectan las declaraciones de Petro la relación entre Colombia y Bolivia?

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro terminaron detonando una crisis diplomática que rápidamente escaló entre ambos países.

Rodrigo Paz aseguró que el mandatario colombiano priorizó “su ideología” por encima del respeto entre naciones, mientras que la Cancillería boliviana calificó las palabras de Petro como un ataque a la democracia del país.

Por su parte, el presidente colombiano defendió su posición y afirmó que su gobierno está dispuesto a contribuir a una salida pacífica de la crisis. También pidió que no existan “presos políticos” en América Latina y habló de la necesidad de construir una “democracia profunda y multicolor”.

Con información de EFE.-