Florentino Pérez tiene competencia por la presidencia del Real Madrid: Enrique Riquelme logró el aval de dos bancos y se presenta como candidato

En un hecho que marca un hito en la historia reciente del club blanco, Florentino Pérez enfrenta competencia real en las elecciones a la presidencia del Real Madrid.

El empresario alicantino Enrique Riquelme, presidente ejecutivo del Grupo Cox, ha conseguido el aval bancario necesario y comunicó formalmente su candidatura, rompiendo con más de dos décadas de candidaturas únicas.

El aval bancario que abre la puerta a la competencia entre Enrique Riquelme y Florentino Pérez

Según los estatutos del Real Madrid, cualquier candidato a la presidencia debe presentar una garantía bancaria equivalente al 15% del presupuesto del club. En las próximas elecciones, esta cantidad asciende aproximadamente a 187 millones de euros.

Tras recibir negativas de la gran banca española —específicamente del Banco Santander y BBVA—, Enrique Riquelme logró el respaldo de dos entidades extranjeras: Scotiabank (The Bank of Nova Scotia) y Andbank España:

Scotiabank : uno de los principales bancos de Canadá, con presencia internacional en banca corporativa, inversión y mercados de capitales. Cuenta con activos por alrededor de 1,5 billones de dólares canadienses. No es ajeno a Riquelme, ya que el Grupo Cox ha trabajado previamente con esta entidad y otros bancos internacionales en operaciones como la compra de Iberdrola México y su salida a bolsa.

Andbank España: filial española del grupo financiero andorrano Andbank, especializado en banca privada y gestión de grandes patrimonios. Con más de 90 años de experiencia y presencia en 11 países, opera con licencia bancaria completa en España y sede en Madrid, lo que cumple los requisitos regulatorios del Banco de España para avalar la operación.

Florentino Pérez tiene competencia por la presidencia del Real Madrid: Enrique Riquelme logró el aval de dos bancos y se presenta como candidato EFE

Riquelme y una negociación a contrarreloj para presentar su candidatura

El Real Madrid convocó elecciones el 14 de mayo de 2026. El plazo para presentar candidaturas finalizaba el 23 de mayo de 2026, dejando un margen muy ajustado. Riquelme comunicó su intención a la Junta Electoral el jueves 21 de mayo y trabaja a contrarreloj para ultimar toda la documentación.

De ser validada su candidatura, se convertiría en el primer aspirante que compite en las urnas contra Pérez en dos décadas. Las últimas elecciones con más de un candidato se celebraron tras la salida de Florentino y las ganó Ramón Calderón.

¿Quién es Enrique Riquelme, el nuevo candidato a la presidencia del Real Madrid?

Enrique Riquelme es un empresario con una sólida trayectoria al frente del Grupo Cox. Ha manifestado que su equipo trabaja “24/7” para presentar una candidatura seria, profesional e innovadora, con el objetivo de “devolverle al socio el club” y recuperar valores que, en su opinión, se han deteriorado en los últimos años.

Aunque ha evitado adelantar nombres de posibles incorporaciones a su equipo directivo o fichajes deportivos, ha enfatizado que “los mejores tienen que estar en el Real Madrid” y que espera que su propio nombre resulte “ilusionante” para los socios.