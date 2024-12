A un año de asumir y de provocar el mayor ajuste público, Milei mantiene alta su imagen positiva

La diferencia entre lo que se cree que va a pasar y lo que termina sucediendo suele estar lejos de lo esperado. Si se analiza el primer año de Javier Milei como presidente de la Argentina, el resultado es opuesto. Es decir, con un ajuste sin precedentes del gasto público, se esperaban peores números de los que hoy puede mostrar el Gobierno.

La oposición era obvio que tenía en mente otros resultados, pero tal vez, lo más significativo es que el propio Gobierno tenía expectativas menores.

Una reciente encuesta de Equipo_mide, asegura que la principal preocupación de los argentinos es la pobreza (20%); la desocupación es la segunda con el 13% y la inflación cayó al tercer puesto con el 11%. Otro dato a tener en cuenta es que la preocupación por la pobreza cayó cinco puntos en los últimos tres meses.

En cuento a la expectativa sobre la situación del país, un 38% considera que va a estar mejor y un 35% que va a estar peor. Si la pregunta pasa al plano personal, los números dicen que un 34% cree que va a estar mejor que ahora y un 26% que va a estar peor.

El nivel de acuerdo sobre las medidas económicas está relativamente dividido entre un 51% de respuestas positivas y 49% negativas. Un 36% cree que las medidas lo afectan negativamente y que no va a llegar a fin de mes. Un 16% que piensa que no será afectado; un 15% dice que lo van a afectar negativamente, y que va a tener que usar ahorros para cubrir sus gastos mensuales. Un 14% dice que por ahora no le afectan pero teme que le puedan empezar a afectar, otro 14% que las medidas afectan negativamente sus bolsillos y que va a recurrir a endeudarse para cubrir sus gastos mensuales, y un 5% que no sabe/no contesta.

Si se pone en foco el ajuste que realizó el Gobierno desde que asumió, dando de baja miles de empleos públicos, eliminando ministerios, y todo eso sumado al aumento de las tarifas públicas, la imagen de Milei sigue muy alta. Equipo_mide asegura que hoy es de 52% y la negativa de 48%. Otras encuestas consideran que el Presidente tiene una imagen positiva que va del 56% al 58%.

También se midió el estado emocional de los argentinos. En este sentido, para un 39% de la población las emociones predominantes son positivas (esperanza, confianza y alegría); contra un 35% de negativas (bronca, enojo, miedo y desilusión). Para un 23% la emoción predominante es la incertidumbre.

La verdadera grieta aparece cuando se pregunta en qué dirección va el país. El 50% cree que se está en el camino correcto y la otra mitad considera que el rumbo es el equivocado.

Otro dato a tener en cuenta es que el 42% de los encuestados piensa que la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, es la líder de la oposición, mientras que un 38% considera que la oposición no tiene un líder definido y un 12% cree que el líder es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.