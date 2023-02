Visa para entrar a Europa 2023: qué dijo el organismo oficial en la Argentina

A partir de noviembre los argentinos que deseen ingresar a países que conforman la Unión Europa deberán cumplir con "una autorización previa". Ante esta situación, el organismo con sede en nuestro país aclaró de qué se trata esta nueva medida.

"En los últimos días muchas personas nos consultaron si se va a implementar una visa para entrar a la UE. La respuesta es no , los argentinos podrán seguir viajando a la UE sin visa. Solo van a necesitar una autorización previa", explicaron a través de sus redes sociales.



Esta autorización previa se trata del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) y será un nuevo requisito para ingresar a la Unión Europea y a todos los países que integran el denominado espacio Schegen.

Qué es el ETIAS y cómo se tramita

"Este año, la UE implementará el ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), una autorización para viajar a Europa para los ciudadanos que entran a la UE sin visa, que se hará a través un trámite online, simple y rápido", indicó la Delegación de la Unión Europea en Argentina.

El ETIAS es una medida de seguridad: "Es una autorización que no introduce las obligaciones típicas del visado: no será necesario acudir a un Consulado para presentar una solicitud , no se recolectarán datos biométricos, y será mucho más rápido que el trámite de una visa".

Su costo es de 7 euros, monto que cubre los gastos del sistema, tendrá una validez de tres años y servirá para múltiples ingresos al Viejo Continente. El trámite lleva unos minutos y se podrá realizar desde la web oficial o aplicación del mismo.

¿Quiénes deben tramitar el ETIAS?

El requisito aplicará para los ciudadanos que no necesitan la vida para viajar a los Estados del espacio Schengen, Bulgaria, Chipre y Rumania.

Por otra parte, el funcionamiento del mismo se informará a través de los canales oficiales, embajadas y consulados de los países miembros.