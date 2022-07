Trabajó toda su vida en el JP Morgan, pero dejó todo para poner un hotel para gatos

Margaret Lean Cole es una mujer que se acostumbró a los cambios rotundos de vida desde una corta edad. Si bien comenzó a estudiar medicina veterinaria en la Universidad de Buenos Aires (UBA), no ejerció.

Los años la fueron llevando a diferentes rubros y terminó en el puesto de consultora en Sistemas para la Banca JP Morgan. A pesar de eso, su amor por los animales seguía más intacto más que nunca.

Por ese motivo, a los 50 años, decidió cumplir su sueño. Cole dejó su trabajo ejecutivo y creó un hotel boutique para felinos en Buenos Aires, al que nombró "Espacio Gatos", una verdadera novedad en el país.

HOTEL BOUTIQUE PARA GATOS: ¿QUÉ ES?

Según contó en sus redes y página web, el Hotel Boutique para felinos, "Espacio Gatos", busca brindar una experiencia única que lo diferencia de todas las guarderías para animales que hay en Argentina.

Esto se debe a que sus huéspedes no estarán encerrados en las típicas jaulas o en lugares incómodos donde no pueden trepar o caminar por diferentes superficies.

"Durante su estadía, los huéspedes con bigotes tienen a disposición un amplio jardín con protección anti-escape para que disfruten de la naturaleza y un amplio espacio interior climatizado, con juguetes, circuitos aéreos, puentes, escalones y estantes para poder realizar sus acrobacias con total comodidad", detalla la mujer.

Por otro lado, contó que los gatos tienen la posibilidad de socializar con otros felinos si así lo desean.

HOTEL BOUTIQUE PARA GATOS: ¿CÓMO ES?

El hotel está acondicionado específicamente para todas las necesidades de los gatos. Cuenta con tres pisos y tiene dos grandes salas principales para que los felinos se instalen cómodamente.

En el caso de los felinos que no puedan compartir el lugar con otros por algún motivo en particular (carácter o temas de salud), Cole destacó que las mascotas no quedarán excluidas, ya que en el segundo piso hay "suites privadas" para cada gatito.

Estas habitaciones de lujo cuentan con un balcón para que cada "michi" tenga aire libre y la protección necesaria para que no se escapen.

HOTEL BOUTIQUE PARA GATOS: TARIFAS

El precio por la estadía varía según:

Estadías prolongadas .

. Cuidados especiales o intermedios .

o . Servicio de traslado tercerizado.

De todas formas, todas tendrán los siguientes servicios incluidos:

Arena sanitaria aglutinante de primera calidad.

aglutinante de primera calidad. Agua purificada .

. Cepillado .

. Limpieza de ojos.

de ojos. Comunicación directa: mientras sus mininos estén con nosotros estaremos en contacto diariamente preferentemente vía WhatsApp. Les mandaremos todos los días mensajes, fotos y videos de su estadía con nosotros para que puedan ver cómo sus gatitos pasan sus vacaciones y los nuevos amigos que van haciendo.

¿DÓNDE QUEDA EL HOTEL PARA GATOS?

Está ubicado en la calle 14 de julio al 100, en Capital Federal, Argentina.