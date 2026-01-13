Tommy Hilfiger abrió su primer local en el shopping Palmas del Pilar, ubicado en el Nivel 1. El espacio tiene una superficie aproximada de 100 metros cuadrados y sigue el diseño global de la marca.

La tienda ofrece ropa para hombre y mujer, además de calzado y accesorios. El objetivo es brindar una propuesta completa para quienes buscan armar looks dentro de la misma marca.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

La apertura apunta a un público que prioriza calidad, diseño y coherencia estética. De esta forma, la firma cada día se consolida más en el segmento premium del mercado argentino.

El diseño del local incluye líneas simples, iluminación natural y una distribución amplia para recorrer las colecciones con comodidad.

¿Cómo será el nuevo local de Tommy Hilfiger en Palmas del Pilar?

El local fue diseñado con líneas limpias y una estética moderna. La iluminación y la amplitud facilitan el recorrido por las distintas áreas.

Cada sector está organizado para que los clientes encuentren prendas y accesorios de manera rápida y cómoda. La disposición busca mejorar la experiencia de compra.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

La ambientación refuerza el concepto náutico, presente en detalles decorativos y en la selección de productos.

La tienda apunta a consumidores que valoran la posibilidad de encontrar todo en un mismo lugar, manteniendo estilo y calidad.

La nueva colección de Tommy Hilfiger en la temporada Spring 2025

La tienda presenta la colección Spring 2025, que incluye prendas para hombre y mujer. La propuesta combina colores frescos, tejidos livianos y siluetas versátiles.

Entre los productos se destacan camisas, sweaters, pantalones, vestidos y accesorios. Las prendas están pensadas para uso diario y ocasiones más formales.

Nueva colección Tommy Hilfiger

La colección mantiene el equilibrio entre comodidad y sofisticación, dos atributos centrales de la marca.

Los diseños reinterpretan clásicos de Tommy Hilfiger con detalles actuales y materiales adaptados a la temporada.

Historia de Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger nació en Estados Unidos y es referente absoluto del estilo clásico norteamericano. Su propuesta combina elegancia relajada, inspiración náutica y elementos preppy.

Estos rasgos se mantienen en todas sus tiendas y colecciones. La marca busca transmitir un estilo de vida premium con prendas versátiles y detalles cuidados.

La identidad global se refleja en la ambientación del local, que incorpora elementos náuticos y colores característicos de la firma.

La estrategia apunta a ofrecer una experiencia coherente con la imagen internacional de Tommy Hilfiger.

Las estrategia de posicionamiento en el mercado argentino

Con esta apertura, Tommy Hilfiger refuerza su presencia en el país y se suma a la oferta de marcas internacionales en el segmento premium.

La marca eligió Palmas del Pilar por su ubicación estratégica en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde se concentra un público que busca experiencias de compra premium.

La llegada de Tommy Hilfiger forma parte de un plan de expansión regional que incluye mercados clave en América Latina.