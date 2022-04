Se confirmó el rumor: cómo Lacoste le pagó a una banda de cumbia para no usar su ropa y Tommy Hilfiger aprovechó la oportunidad

La marca de moda francesa Lacoste le pagó una suma de dinero a la banda de cumbia Los Wachiturros para que dejen de usar sus prendas , específicamente las chombas de colores bordadas con el logo de cocodrilo. Así lo confirmó Gonzalo Muñoz , líder del grupo que saltó al estrellato por su hit "Tirate un paso", en una entrevista televisiva ante la pregunta de un periodista de América TV:

- ¿Es verdad que la marca de la chomba más importante del mundo les pagó a ustedes para que no usen esa ropa?

- Sí, pero a nosotros no, a la oficina [su representante]. A nosotros no nos llegó nada. Después de ahí nos vistió Tommy Hilfiger .

la desmentida aL CEO DE LACOSTE: EL ARCHIVO DE 2012

Lo que ahora es certeza antes era un rumor que circulaba por las redes sociales emergentes de inicio de la década pasada.

Al respecto se había pronunciado en enero de 2012 el CEO de Lacoste en la Argentina, Ruby Gotlib, quien desmintió la información acerca del pago : "Me causa mucha gracia porque nosotros jamás le pagaríamos a alguien para que no use nuestra marca; al contrario, siempre hemos pagado para que la gente la use. Es un rumor falso", señaló.

Con $ 11 millones, Lacoste quiere que su fábrica local sea una planta modelo



Maroon 5 en Argentina: con Zoe Gotusso como invitada, ¿cómo ver el show en vivo?



" Es algo gracioso y ridículo . Nosotros no le podemos impedir a nadie usar nuestra marca", sostuvo el CEO.

Gotlib dijo que " Lacoste es una marca de lujo accesible porque es un producto de alta calidad pero en un precio accesible que la puede comprar muchísima gente. Lacoste tiene mucha falsificación en Argentina y en el mundo, es un tema que se lucha constantemente, pero hay un público que compra los originales y que sabe que es original".

LA RAZÓN POR LA QUE LOS WACHITURROS USABAN LACOSTE

" La marca la usábamos porque Lacoste venía mucho de colores. Y como nosotros usábamos muchas cosas de colores era lo mejor vestir con eso . Y después Tommy (por la marca Tommy Hilfiger) empezó a fabricar ropas así y pasó ese problema y se ofreció y fuimos con esa ", relató haciendo alusión a que a raíz de esa situación con la marca del cocodrilo pasaron a acordar con la competencia.

"En ese tiempo Lacoste lo usaba un empresario o un abogado. Era como que la marca se la bajábamos", recordó Muñoz .

LOS WACHITURROS AHORA

Al grupo proveniente de Morón lo conformaban Brian Coqui Romero, Leonel Leíto Lencinas, Gonzalo Gonzalito Muñoz, Lucas Kaká Caballero, Emmanuel DJ Memo Guidone, Matías McCaquito Flores y Simón Gaete eran un grupo de pibes de Morón. De la formación original quedó un cuarteto formado por Brian, Leíto, Gonzalito y Memo; y actualmente hacen apariciones dosificadas en medios y escenarios .

Los famosos Wachiturros pasaron de bailar en el parlante del boliche a que Marcelo Tinelli y Susana Giménez se pelearan por sus servicios, tocar en el Gran Rex y hasta cerrar un evento para el entonces gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli ante centenares de miles de personas en Mar del Plata.