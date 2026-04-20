El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) realiza este lunes una nueva edición de su Cena Anual 2026, en un escenario marcado por la fuerte presencia política. Este año, el evento se organiza bajo el lema “Crecer o crecer”, el cual se inscribe en una agenda de estabilización macroeconómica y el impulso de las reformas estructurales. El director ejecutivo del CIPPEC, Luciano Laspina, será uno de los encargados de abrir la noche con un mensaje centrado en la necesidad de consolidar la agenda del futuro. La cena, que convoca a dirigentes políticos de distintos espacios, empresarios, referentes sindicales y actores de la sociedad civil, se ha consolidado en los últimos años como una instancia clave de encuentro en la que se cruzan diagnósticos, señales políticas y expectativas económicas. En esta edición, el foco estará puesto en las condiciones necesarias para sostener la recuperación y evitar retrocesos en un contexto todavía frágil. El evento se desarrolla en un momento en que el Gobierno busca afianzar su programa económico y avanzar con reformas consideradas prioritarias, en medio de tensiones políticas y negociaciones abiertas con distintos sectores. En ese marco, la amplia convocatoria de la cena funciona también como termómetro del clima político y empresarial. Además del discurso institucional, se espera la participación de figuras de peso del ámbito público y privado, en una noche donde los gestos, las presencias y las ausencias suelen ser leídas como señales del escenario en construcción. Como es habitual, el encuentro servirá también para reforzar el rol de CIPPEC como espacio de articulación y producción de políticas públicas basadas en evidencia. Así, la Cena Anual 2026 vuelve a posicionarse como un punto de referencia para analizar el rumbo del país, en un contexto donde el desafío central sigue siendo transformar la estabilización en crecimiento sostenido.