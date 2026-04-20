Este lunes, 20 de abril de 2026, la cotización deldólar llegó a 3572.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,84%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.63%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.61%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un aumento en algunos momentos, pero en general, se ha mantenido en niveles más bajos. Esta dinámica sugiere una cierta inestabilidad en el mercado, aunque también hay periodos de estabilidad que podrían reflejar un ajuste en la oferta y la demanda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.35%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.17%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 357.247 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 714.494 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.893.735 pesos.