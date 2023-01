Shakira con Bizarrap: a qué hora se estrena la Music Session #53

El productor argentino Bizarrap estrenará este miércoles 11 de enero a las 21 horas la Music Session 53 con Shakira.

El trabajo colaborativo entre el joven DJ de 24 años y la cantante colombiana será el primero de este 2023 y continuo a la Music Session 50 con Duki, lanzada hace poco más de un mes.

"MAÑANA Shakira || BZRP Music Session #53" , anunció Gonzalo Julián Conde en Instagram, publicación que ya se cosechó más de 5,5 millones de "Me gusta".

Con el foco puesto en algún tipo de referencia por parte del ícono de Barranquilla hacia su expareja Gerard Piqué, el productor buscará repetir el récord con el que se alzó en 2022 mediante la Music Session 52 con el español Quevedo: la posición 1° en las listas globales en Spotify.

Qué dijo Piqué ante la colaboración de Shakira y Bizarrap



El exfutbolista del Barcelona, actual empresario y última pareja de Shakira, Gerard Piqué, publicó un desafiante tweet en la red social de los 280 caracteres, sólo un par de horas antes del anuncio oficial de la Music Session 53 a manos de Bizarrap.



Son cuatro emojis relacionados con el circo los que eligió para mandar una indirecta y dejar claro que, para él, todo este revuelo a su alrededor no es más que eso, señalaron desde distintos portales de España.



Fragmento de la letra de Shakira con Bizarrap que se filtró:





A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú

Esto es pa' que te mortifique

Mastica y traga pa' que no pique

Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

A qué hora sale la Session 53 de Bizarrap y Shakira







La Music Session 53 de Bizarrap con Shakira se estrenará este miércoles 11 de enero de 2023 a las 21 horas (hora argentina).

Dónde escuchar la Session 53 de Bizarrap y Shakira