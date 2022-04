Quién es Eial Moldavsky, el hijo filósofo del cómico que la rompe en redes

En tan solo un minuto logra resumir algunas ideas y pensamientos de grandes filósofos, además de reflexionar sobre cuestiones que cualquier persona atraviesa, como sufrir por amor, la soledad y la felicidad. Y todo con un tono relajado y humorístico, mientras hace tareas del hogar . El filósofo Eial Moldavsky , de 30 años, se destaca con sus videos que juntan miles de seguidores en Instagram y millones de likes en TikTok.

"Tengo que hacer algo", pensó en medio de la pandemia. Por un lado, reflexionaba sobre su futuro laboral y cómo iba a amortizar los años pasados estudiando filosofía en la UBA. Al mismo tiempo, las horas transcurridas todos los días saltando de una red social a otro lo llevaron a lanzar sus primeros videos. Todo esto mezclado con la facilidad para el chiste heredada de su padre, el humorista Roberto Moldavsky.

Filosofía en 1 minuto

Desde cómo relacionar al pensamiento de Jacques Lacan con la diferencia entre tener sexo y el amor hasta o el vínculo entre las ideas de René Descartes y el ser "vueltero". En su sección "Filosofía en 1 minuto", Moldavsky une tópicos cotidianos con distintas corrientes filosóficas con un lenguaje llano .

Su idea, asegura, es sacar a la filosofía del "claustro" luego de experimentar en la facultad que varios de los escritores que le entusiasmaban tenían textos muy complejos de leer. "Me di cuenta que había todo un mundo para conocer ahí y esa dificultad me resultaba también atractiva", indicó.

Empezó con sus videos en Instagram, aunque al poco tiempo dejó de darles continuidad. Sin embargo, durante la pandemia reactivó su perfil y apareció en TikTok. Ahí subió uno de sus videos anteriores y rápidamente se viralizó. Al ver esto, aprovechó los contenidos que ya tenía hechos para subirse a este círculo virtuoso del algoritmo de la red. Luego llegó el momento de empezar a producir y generar producciones nuevas.

Fenómeno viral

Hoy cuenta con 179.000 seguidores en Instagram donde se destaca "Filosofía en 1 minuto". A su vez, cuenta con otra sección, "No seas trolo, man (NSTM)", con la cual se viralizó. "Las canciones que el patriarcado no nos dejó cantar", describe en su sitio. En tanto, en TikTok acumula 324.500 followers y más de 3,4 millones de reacciones a su contenido. También genera videos en YouTube (4020 suscriptores), donde tiene como nave insignia a F5, un noticiero semanal.

Padre e hijo: Roberto y Eial Moldavsky

"No soy una persona con la que vas a ver un video y poder rendir un examen. Pero sí al menos hacerte acordar que esto no se está hablando solo en una facultad, sino que tiene que ver con las cosas que una persona está leyendo o le está pasando", aseguró Moldavsky, en diálogo con Infobae. Y agregó: " Mi expectativa es más cercana a hacer un video que interpele a uno que eduque porque no estoy creando un canal educativo".

Además de ser una personalidad de las redes con su blend entre filosofía y humor, Moldavsky también participa en las obras de teatro de su padre. Su hermana, Galia, también está relacionada con el mundo de los medios, ya que es socióloga, periodista y conductora de radio.