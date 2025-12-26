Queen sorprendió a sus fanáticos en Navidad con un anuncio histórico. Se trata del lanzamiento de una canción inédita grabada en 1974, que permaneció guardada durante más de cinco décadas.

El tema, titulado “Not For Sale”, fue confirmado por Brian May y forma parte de una reedición del álbum Queen II que verá la luz en 2026.

Se trata de una verdadera joya del archivo de la banda, que permite volver a escuchar a Queen en uno de los momentos más creativos y decisivos de su carrera.

¿Qué se sabe sobre la canción inédita de Queen?

“Not For Sale” fue compuesta por Brian May durante su etapa previa a Queen, cuando formaba parte de la banda Smile. La canción fue grabada durante las sesiones del segundo disco de Queen, lanzado en 1974, pero finalmente quedó fuera del corte final del álbum.

Con el paso del tiempo, el tema fue remasterizado y ahora está listo para su estreno oficial, ofreciendo una versión que, según el propio May, nunca antes había sido escuchada por el público.

¿Cómo se presentó “Not For Sale” al público?

El estreno se realizó en un especial navideño de la emisora británica Planet Rock, donde Brian May compartió la canción junto a una selección personal de temas para las fiestas.

“El público puede haber escuchado alguna versión pirata de esta canción cuando era parte de Smile, pero hasta donde sé, nadie escuchó esta versión”, explicó el guitarrista. Además, aclaró que se trata de un trabajo en progreso, incluido como adelanto para conocer la reacción de los oyentes.

¿Cuándo se lanzará la reedición de Queen II?

Brian May confirmó que “Not For Sale” formará parte de la reedición de Queen II, prevista para 2026. Este relanzamiento busca recuperar material inédito y ofrecer una nueva mirada sobre uno de los discos más importantes del inicio de la banda.

El álbum original fue clave para consolidar el sonido característico de Queen y sentar las bases de su posterior éxito mundial.

El legado de Queen y el futuro de la banda

Queen cuenta con una carrera legendaria que incluye 15 discos de estudio. Su último álbum con material nuevo fue Made in Heaven (1995), publicado tres años después de la muerte de Freddie Mercury, y construido a partir de grabaciones vocales y de piano que el cantante había dejado registradas.

En paralelo, Brian May confirmó que Queen volvió al estudio junto a Adam Lambert, vocalista de la banda en giras desde 2014. Si bien ya lanzaron dos discos en vivo, todavía no publicaron canciones originales con Lambert, aunque la posibilidad de nuevo material sigue abierta.