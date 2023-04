Qué es el "halo de valores": 5 formas impactar positivamente en los demás y transformarte en un agente de cambio en el mundo

Cuando pensamos en personas que nos inspiran y que, a su vez, tienen un gran impacto a nivel global, seguramente imaginamos a alguien con una forma especial de ser, transmitir y hacer.

Así son quienes emanan un "halo" de valores" que deja ver la influencia positiva que ejercen en cualquier lugar en el que estén, mediante cualquier forma que sirva para elevar a las personas y a la humanidad. Este es un modelo de valores que he desarrollado; lo trabajo junto a clientes en dieciocho países, especialmente en los niveles de liderazgo, y aquí lo tienes disponible para ti.

Quizás lo percibas al leer un libro, ver un video de esa persona, detenerte en una de sus frases en una red social, asistir a una conferencia, escuchar su podcast o ver un video. Esto significa que, aunque no le conozcas personalmente, es alguien que despierta curiosidad y atención por igual.

El "halo" es lo que le hace especial, distinto a la mayoría; y eso se puede asemejar al concepto de aura positiva que rodea a algunas personas que generan un impacto inmediato en los demás y son líderes naturales.

Las cuatro condiciones para ser alguien con "halo" de valores

Propósito y misión claros : si algo conforma ese halo distintivo es la claridad absoluta en su propósito de vida y la misión que ejercen diariamente. Por distintas que sean sus actividades, hay un alcance en lo que hacen que, de antemano, saben que los trascenderá. Autenticidad : no fingen quienes son. Desarrollan el hábito de vincularse con todo tipo de personas en forma natural y espontánea, sin forzar disfrazarse de gurú o de lo que sea. Carisma : surge de su poder para conectar automáticamente, motivar deseo de conocerle y aprender. Un signo distintivo es la transparencia en su mirada si los ves frente a frente. Toda su actitud, corporal y verbal, Coherencia total : su pensamiento, dichos, sentimientos y acciones están en concordancia con lo que expresan en su mensaje, que viene a ser su legado y aporte al mundo.

Posiblemente al leer esta lista digas: "¡Caray! Son personas perfectas." ¡Claro que no! De hecho, la perfección no existe en este plano físico. Aunque sí son personas íntegras, con los mismos vaivenes de cualquier humano.

Cómo desarrollar tu halo de valores

Si quieres empezar a ser un faro para la humanidad -empezando por tu casa, trabajo, barrio, y quizás, luego expandiéndolo al mundo, en ese orden-, se puede aprender, desarrollar y proyectar de una manera noble, humilde y sensible.

Aquí tienes cinco pilares en los que te puedes apoyar:

Sé congruente

La congruencia es esencial para tu halo de valores. Asegúrate de que tus acciones estén alineadas cada segundo de tu vida con tus valores. El proceso empieza con tu autoconocimiento tan profundo, que no hay posibilidad de dobleces en tu vida.

No puedes hablar de honestidad y luego mentir o engañar a alguien. No puedes dar enseñanzas sobre integridad si no lo eres.

Siempre debes actuar de acuerdo con tus valores, muy especialmente cuando nadie te está mirando.

Posiblemente hayas tenido situaciones discordantes en el pasado: eso ya pasó. Lo que importa es en quién te quieres construir de ahora en más.

Muestra empatía

La empatía es una habilidad importante para tener un "halo" de valores. Debes ser capaz de ponerte en los zapatos de los demás y entender sus perspectivas y sentimientos. La empatía muestra que te preocupas por los demás y que eres un líder compasivo.

Sé humilde

La humidad es otro componente en común que tienen las personas con un halo de valores que se percibe a kilómetros de distancia. Para lograrlo aquí comparto algunas estrategias:

Escucha más de lo que hablas. Asume una posición contemplativa, sin juicios ni preconceptos en todos los aspectos de tu vida. Colabora en tareas pequeñas, y ayuda a quienes más lo necesitan. Reconoce a los demás por su valía. Acepta tu ignorancia sobre muchas cosas, y permite que quienes sí tienen sabiduría te la transmitan. Aprende constantemente. Cállate en vez de reaccionar impulsivamente: toma decisiones meditadas desde tu razón y tu ser, combinados y en equilibrio. Toma control de tu ego durante toda tu vida: no dejes que empañe tu forma de ser y actuar.

Sé excelente comunicando

La comunicación es clave para tener un "halo" de valores. Porque si transmitirás mensajes a través de tu ser y hacer, necesitas proyectar una total claridad en tus palabras y hablar con convicción. La gente necesita saber que tus palabras tienen un significado. A esto le llamo "habitar tus palabras", llenarlas de sentido. Es lo opuesto a hablar por hablar o hacer copiar-pegar de frases ajenas, y pensar que por eso tienes influencia.

Mantén la integridad

Por la misión que tendrás a partir de tus valores, necesitarás atravesar muchos desafíos. El mundo se pondrá cuesta arriba, y a veces, en contra. Porque todo lo nuevo y lo que brilla despierta mucho desconcierto y hasta oscuridad.

Es así que la integridad es fundamental para tener tu "halo" de valores. Empieza por mantener tus compromisos y ser un modelo de inspiración en cuanto a la honestidad y la ética. Es lo que te ayudará a construir confianza, reputación positiva y credibilidad.

Si bien puede sonar como algo inalcanzable para algunos, vivir de esta forma te convierte en una persona más libre, profunda y con sentido.

5 personas de carne y hueso con "halo" de valores

Si bien no hace falta tener trascendencia mundial para vivir, sentir y vibrar en tu halo de valores, estas personas tan humanas como tú y yo pueden ser una referencia de lo que estamos hablando aquí. Puede ser que no coincidas con esta elección, aunque son los que a mí me resuenan y a los que modelo.

Hay muchos más ejemplos; incluso tengo gente alrededor que son así: te animo a identificar los tuyos.

Madre Teresa : La hermana Teresa de Calcuta fue un modelo a seguir de caridad y compasión. Fundó las Misioneras de la Caridad, que ayudan a los pobres y enfermos en todo el mundo. Su "halo" de valores la convirtió en una de las personas más influyentes del siglo XX. Premio Nobel de la Paz.

: La hermana Teresa de Calcuta fue un modelo a seguir de caridad y compasión. Fundó las Misioneras de la Caridad, que ayudan a los pobres y enfermos en todo el mundo. Su "halo" de valores la convirtió en una de las personas más influyentes del siglo XX. Premio Nobel de la Paz. Martin Luther King : El líder de los derechos civiles estadounidenses fue una figura inspiradora de la justicia y la igualdad. Igualmente, recibió el Premio Nobel de la Paz. Su "halo" de valores lo llevó a liderar manifestaciones pacíficas y a luchar contra la discriminación y la injusticia.

: El líder de los derechos civiles estadounidenses fue una figura inspiradora de la justicia y la igualdad. Igualmente, recibió el Premio Nobel de la Paz. Su "halo" de valores lo llevó a liderar manifestaciones pacíficas y a luchar contra la discriminación y la injusticia. John Maxwell: Mi maestro y mentor actual es el referente número uno en liderazgo mundial, y está considerado como el principal orador de mayor impacto global. Su obra y enseñanzas ha superado los 200 países. He tenido la oportunidad de estar frente a frente, y te aseguro que se llega al alma, aún en silencio.

Mi maestro y mentor actual es el referente número uno en liderazgo mundial, y está considerado como el principal orador de mayor impacto global. Su obra y enseñanzas ha superado los 200 países. He tenido la oportunidad de estar frente a frente, y te aseguro que se llega al alma, aún en silencio. Malala Yousafzai: La activista pakistaní por los derechos de las mujeres y la educación luchó valientemente por sus creencias, a pesar del peligro que enfrentaba. Recibió el Premio Nobel de la Paz. Su "halo" de valores la convirtió en una defensora mundialmente reconocida de la educación de las mujeres y los derechos humanos.

La activista pakistaní por los derechos de las mujeres y la educación luchó valientemente por sus creencias, a pesar del peligro que enfrentaba. Recibió el Premio Nobel de la Paz. Su "halo" de valores la convirtió en una defensora mundialmente reconocida de la educación de las mujeres y los derechos humanos. Nelson Mandela: El expresidente sudafricano fue un líder icónico en la lucha contra el apartheid y la promoción de la igualdad y la justicia en Sudáfrica. También fue Premio Nobel de la Paz. Su "halo" de valores lo llevó a defender sus creencias con paciencia y determinación, incluso durante sus años en prisión.

La pregunta es: ¿estás rodeándote de gente con halo de valores muy evidente?

Y, finalmente, si quieres seguir este camino: ¿Estás eligiendo bien al lado de quién quieres sentarte?