El oro apunta a una subida del 70% y la plata se revaloriza un 160% en el año.

El oro y la plata llegan a fin de año en máximos históricos, con revalorizaciones del 70% y 160% respectivamente. De mantener estos datos, los materiales cerrarán su mejor ejercicio desde 1979.

Algunos de los motivos detrás de estas subidas en los precios son las tensiones geopolíticas, las perspectivas de bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense y la creciente demanda de los bancos centrales para diversificar sus reservas.

El pasado viernes marcó la fecha del precio más elevado para el oro, tras encadenar varios máximos en la semana, con un valor de 4549,92 dólares la onza. Esta cota ha estado a punto de rebasar en la madrugada, cuando tocó los 4549,64 dólares, aunque luego se corrigió.

Los nuevos valores de la plata y el oro para 2025. (Fuente: archivo)

Los motivos detrás de los aumentos en el valor del oro y la plata

El oro, que acumula una subida en el año del 70,19%, se ha visto impulsado este 2025 por las tensiones geopolíticas, la inflación, un dólar débil y la demanda de bancos centrales para diversificar sus reservas, así como las expectativas de tipos en 2026 y la diversificación de inversiones a largo plazo dado el bajo rendimiento de los bonos.

El fenómeno también ha llegado a la plata, metal precioso que más que ha duplicado su precio en 2025 y que a las 00:00 horas de hoy alcanzaba los 84,007 dólares y marcada un nuevo máximo histórico, superando con holgura los 79 dólares del viernes.

Según el analista de iBroker, Antonio Castelo, detrás de estas subidas se encuentra una combinación poco habitual de factores. Algunos de ellos son el mercado descontando un ciclo de recortes de tipos por la Fed, el peor año del dólar en casi una década, lo que potencia las materias primas denominadas en dólares, y una fuerte demanda del metal por parte de los bancos centrales.

Por otro lado, Adrián Hostaled de XTB cree que el mercado comienza a ver en ciertas divisas un refugio ante intervenciones de política monetaria en las monedas convencionales. Esto aumenta el atractivo del oro e incrementa la inversión institucional en ETF sobre el metal.

Los motivos detrás de la caída en el valor del oro. (Fuente: archivo)

¿Qué provocó la caída del precio del oro en octubre?

Tras alcanzar los 4379,93 dólares por onza el precio del oro y la plata los 54,47 dólares a mediados de octubre pasado impulsados por el aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, ambos metales comenzaron a caer a finales de ese mes.

En ese momento, los analistas atribuyeron la bajada a que la demanda se había enfriado ante la posibilidad de que Estados Unidos y China resolvieran sus diferencias comerciales. Unos días después, el 27 de octubre, la onza perdía la cota de 4.000 dólares (3.996,9 dólares), pero desde entonces ha vuelto a recuperar la tendencia alcista.

Con información de: EFE