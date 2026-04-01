La Nafta Súper se ubica ahora en $82,27 por litro, con un incremento de $5,39; el Gasoil 50S quedó desde este miércoles en $50,63 por litro, subiendo $3,31 respecto del precio anterior. La garrafa de 13 kilos de supergás aumentó de $1.150 a $1.230, es decir $80 más; este precio no incluye el envío a domicilio, que suele agregar alrededor de $150. Se mantiene el descuento especial del 50% para familias de menores ingresos beneficiarias de programas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides): para ese grupo la garrafa de 13 kilos queda en $615. El gobierno explicó que decidió absorber parte del ajuste que hubiera correspondido según la evolución del precio de paridad de importación (PPI). Según la ministra de Industria, Fernanda Cardona, de haberse aplicado el indicador íntegramente el aumento habría sido mucho mayor: 35% en naftas, 60% en gasoil y 33% en supergás. Las autoridades sostienen que la medida busca mitigar el impacto sobre el consumo y la economía doméstica, mientras los sectores productivos y transportistas analizan el efecto sobre sus costos operativos.