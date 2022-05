Qatar 2022: habrá 6 mujeres como árbitro por primera vez en un mundial y sus historias de vida son increíbles

La FIFA anunció el listado completo de los árbitros que participarán del Mundial de Qatar 2022 . A su vez, cuenta con una particularidad: la incorporación de árbitras.

La Comisión de Árbitros de la FIFA confeccionó el listado de 36 árbitros, 69 árbitros asistentes y 24 miembros del equipo arbitral de vídeo (VAR).

Tres árbitros mujeres oficiarán partidos de la Copa Mundial de fútbol de la FIFA por primera vez en la historia del torneo . Además, contarán con el apoyo de tres árbitro asistente mujeres entre las que hay una mexicana y una brasileña.

Pierluigi Collina, presidente del comité de árbitros de la FIFA, señaló que con el anuncio se "concluye un largo proceso que comenzó hace varios años con el despliegue de árbitros mujeres en torneos junior y senior de la FIFA".

Collina, autoridad máxima de arbitraje de la FIFA, añadió: "Yo esperaría que en el futuro, la selección de árbitros mujer élite para competiciones masculinas importantes se perciba como algo normal y ya no como excepcional".

Las tres árbitros principales son:

Stephanie Frappart , de Francia

, de Francia Salima Mukansanga , de Ruanda

, de Ruanda Yoshimi Yamashita, de Japón .

Las tres, además, contarán con asistentes mujeres del continente americano:

Neuza Back , de Brasil

, de Brasil Karen Díaz Medina , de México

, de México Kathryn Nesbitt, de EE.UU.

Stephanie Frappart

Con 38 años de edad, Frappart sigue haciendo historia en el arbitraje mundial. Ella lidera el grupo de seis árbitros mujeres que estarán en Qatar 2022 y este hecho se suma a la larga lista de sus actuaciones. La francesa fue la primer silbante en un partido de la Eurocopa al ser designada como asistente del holandés Danny Makkelie en el Turquía-Italia que abrió el torneo en el 2021.

En diciembre de 2020 también hizo historia, al dirigir el encuentro Juventus-Dinamo Kiev de la Liga de Campeones. En 2019 participó en la Supercopa europea entre el Liverpool y el Chelsea y fue la primera mujer en dirigir partidos de la máxima división francesa. Frappart pitó la Final de la Copa del mundo femenina Francia 2019 entre Estados Unidos y Países Bajos.

Salima Mukansanga

La ruandesa nació en 1988 y a inicios de este 2022 se convirtió en la primera mujer en dirigir el arbitraje de la Copa de África de la historia. Salima Rhadia Mukansanga lideró un equipo arbitral compuesto íntegramente por mujeres en la Copa de las Naciones Africanas, que enfrentó a las selecciones de Guinea y Zimbabue.

El año pasado, Salima también marcó un hito al ser la primera ruandesa en arbitrar un partido en unos Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Entonces dirigió el Inglaterra-Chile (2-0) en la fase de grupos, y antes, en 2019, participó en el Mundial femenino de Francia.

Yoshimi Yamashita

En este 2022, la japonesa de 36 años se robó los reflectores al ser seleccionada para dirigir el partido entre Melbourne City FC y Jeonnam Dragons por la Liga de Campeones AFC y convertirse en la primera mujer en pitar un juego de dicho torneo.

Tiene experiencia en Copas Mundiales Juveniles con los Mundiales Sub-17 Femenil de Uruguay 2018 y Jordania 2016. También ha participado en la Copa Asiática Femenina de Jordania 2018.

Neuza Back

De Brasil también fue elegida previamente para formar parte del equipo de árbitros en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La asistente ya estuvo presente en el Mundial Femenino Francia 2019 y en duelos nacionales, como en el primer partido de la Final del Paulistão de 2020 entre el Corinthians y el Palmeiras.



Karen Díaz

La mexicana, de 37 años de edad, tiene una amplia experiencia en el futbol mexicano como asistente 1 y 2 con apariciones en la Liga MX, Liga MX Femenil, el extinto Ascenso MX, Segunda y Tercera División además de categorías de Fuerzas Básicas.

En este Clausura 2022 ha estado presente en partidos de la Liga MX entre los que destacan el Chivas vs Tigres de la J5, Cruz Azul vs Chivas de la J14 o el Pachuca vs Monterrey de la J16. En el plano internacional tiene en su CV los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018, Premundial Sub-20 de la Concacaf 2018 y Premundial Sub-17 de la Concacaf 2019.

Kathryn Nesbitt

Será la única árbitra asistente de Estados Unidos en el Mundial de Qatar 2022. Fue una de las asistentes en el duelo entre Canadá y Bermudas, que se celebró en Orlando, Florida.

Su carrera ha ido en ascenso. Desde 2013 comenzó a arbitrar partidos. Lo hizo en la Liga Nacional Femenina de Futbol, el 13 de abril de 2013. Dos años más tarde saltó a la MLS, el 2 de mayo de 2015.