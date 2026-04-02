La cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de 2026 ya está en marcha y, con ello, también llegan grandes oportunidades laborales. La FIFA ha comenzado a reclutar personal para sumarse a la organización del torneo más importante del planeta, con vacantes disponibles específicamente en tres ciudades de México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Esta es una oportunidad única para quienes sueñan con ser parte del evento desde adentro, en áreas clave como: Entre las posiciones más destacadas figura la de Gerente Senior de Relaciones Públicas, responsable de diseñar estrategias de comunicación, coordinar la creación de contenido y atender a medios de todo el mundo. También se busca un Gerente de Servicios y Alianzas con los Medios, enfocado en garantizar la correcta operación de actividades para los socios comerciales de la FIFA. Otro rol clave es el de Gerente Regional de Hospitalidad, quien tendrá a su cargo la experiencia de los invitados VIP en los estadios, coordinando logística, catering y operaciones. Todas las vacantes requieren experiencia previa en gestión de eventos o comunicación, dominio del español e inglés, y disponibilidad para viajar cuando sea necesario. En total son más de 138 vacantes que también contemplan puestos en Canadá y Estados Unidos, también anfitriones del Mundial. Las personas interesadas deben postularse a través de la página oficial de LinkedIn de la FIFA, donde encontrarán los formularios y requisitos específicos para cada puesto. Además del conocimiento técnico, la organización valora habilidades como liderazgo, trabajo en equipo y pasión por el futbol. El Mundial comenzará el jueves 11 de junio de 2026 con el partido inaugural en el Estadio Azteca, donde la Selección Mexicana será protagonista por sexta vez en una apertura de Copa del Mundo. Un hito histórico que ahora también puede vivirse desde adentro.