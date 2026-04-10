Cada que una fiesta mundialista ocurre, uno de los protagonistas es el álbum oficial de la FIFA, producido por la marca italiana Panini. En México se ha convertido en un fenómeno que mezcla la nostalgia con una inversión económica considerable para los coleccionistas. Este 2026 podría pensarse que la inflación y al aumento en el número de selecciones participantes encarecería el álbum completo. Sin embargo, las cifras podrían contar otra historia, al menos en el costo por estampa. Mientras que en la edición de Qatar 2022 cada sobre incluía 5 estampas por $18 pesos (equivalente a $3.60 por pieza), en la edición de 2026 cada sobre contiene 7 estampas por $25 pesos, lo que sitúa el costo aproximado en $3.57 por estampa. De esta manera, el valor individual presenta una ligera mejora. Esta mejora también se observa en el número estimado de sobres necesarios para completar la colección. Mientras que en Qatar 2022 el promedio se situaba en alrededor de 144 sobres, para la edición 2026 se estima en aproximadamente 140 sobres. La colección oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se completa con aproximadamente 980 espacios, considerando que para esta edición el torneo contará con 48 selecciones (en mundiales anteriores eran 32). Si se toma en cuenta que cada sobre cuesta 25 pesos y cuenta con 7 estampas podría costar MXN $3,498.6 pesos en el caso hipotético de que ninguna estampa esté repetida. Pero, como es poco probable que no salgan estampas repetidas, el costo podría duplicarse incluso con intercambios o triplicarse sin intercambiar. Según un estudio de Topic Flower (empresa especializada en el análisis de datos de redes sociales) y la empresa global de investigación de mercados QuestionPro, en el Mundial de Qatar 2022, el 42% de los mexicanos recurrió al intercambio para completar su colección. En el Mundial pasado sólo se requirieron 638 figuras para completar el álbum Panini, por lo que el costo sin repeticiones fue de MXN $2,296.8. Esto quiere decir que este Mundial 2026 el álbum Panini costará un 52% más. Según el estudio citado, el 57% de los coleccionistas en México se encuentran en el rango de 25 a 34 años, lo que demuestra que es un producto mayormente consumido por adultos con poder adquisitivo.