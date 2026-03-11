El Mundial de Fútbol 2026 será el más grande de la historia. La próxima Copa del Mundo contará por primera vez con 48 selecciones y se disputará en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. La ampliación del torneo prometía una competencia inédita, pero un conflicto internacional volvió a poner el foco en el vínculo entre política y deporte. En ese contexto, Irán anunció que no participará en el Mundial 2026, pese a haber conseguido su clasificación en las eliminatorias asiáticas. La decisión se produce en medio de la escalada militar entre Teherán y Washington y abre una incógnita inmediata: qué selección podría ocupar el lugar del equipo iraní en el torneo. La decisión de Irán de descartar su presencia en el Mundial 2026 está directamente vinculada con el conflicto militar que enfrenta al país con Estados Unidos e Israel. La escalada comenzó tras los bombardeos que afectaron territorio iraní y que provocaron una fuerte respuesta política del régimen. En ese contexto, el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, lanzó duras críticas contra Estados Unidos y advirtió que el país respondería a los ataques. Según declaraciones recogidas por medios internacionales, el ayatolá sostuvo que “desde que [Estados Unidos] asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial”. La tensión política terminó trasladándose al ámbito deportivo. El presidente de la federación iraní de fútbol, Mehdi Taj, ya había insinuado la posibilidad de un boicot al recordar el precedente del equipo femenino en la Copa Asiática de Australia, donde seis jugadoras aprovecharon visados humanitarios para no regresar a su país. En ese contexto, el dirigente cuestionó la viabilidad de disputar el torneo en territorio estadounidense y planteó públicamente: “¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si el Mundial fuera tan político como lo fue en Australia?”. A pesar de ello, desde la FIFA se insistió en que la selección iraní sería bienvenida. El presidente del organismo, Gianni Infantino, aseguró que el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el equipo iraní es “bienvenido” a competir en el torneo pese a la tensión diplomática. Si la retirada de Irán del Mundial 2026 se confirma oficialmente, la FIFA deberá decidir cómo cubrir la plaza vacante. El equipo asiático estaba encuadrado en el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, y tenía previsto disputar sus partidos en ciudades de Estados Unidos. Uno de los escenarios posibles sería que el organismo otorgue el lugar al siguiente mejor clasificado de las eliminatorias asiáticas. En ese contexto, selecciones como Irak o Emiratos Árabes Unidos aparecen entre las alternativas más mencionadas si la vacante se confirma. Otra posibilidad que se baraja es que la FIFA reorganice el grupo o incluso establezca un nuevo mecanismo clasificatorio entre equipos que quedaron cerca de obtener el boleto. Sin embargo, el organismo todavía no confirmó cuál sería el procedimiento oficial si la baja se formaliza. El reglamento del máximo organismo del fútbol mundial también contempla sanciones deportivas y económicas para selecciones que se retiran de un torneo después de haber clasificado, lo que podría incluir multas importantes o restricciones en futuras competiciones. La eventual ausencia de Irán en el Mundial de Fútbol 2026 refleja hasta qué punto la política internacional puede influir en el deporte. La selección asiática había logrado su clasificación tras dominar su grupo en las eliminatorias de Asia y aspiraba a disputar su cuarta Copa del Mundo consecutiva. El torneo comenzará el 11 de junio de 2026 y será el primero organizado por tres países de forma conjunta. La FIFA espera que la competición reúna a millones de aficionados y refuerce el carácter global del fútbol, pese a los conflictos internacionales que rodean a algunas selecciones. Mientras tanto, el futuro de la plaza iraní sigue abierto. La decisión final dependerá de la FIFA y de cómo evolucione la situación política en Oriente Medio. Si se confirma la retirada, el Mundial 2026 podría comenzar con una selección inesperada ocupando uno de los lugares del grupo que originalmente estaba reservado para Irán.