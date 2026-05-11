Tras el último fin de semana largo del Día del Trabajador, un grupo de argentinos podrá volver a disfrutar de un feriado adicional antes de finalizar el mes y contará con tres jornadas consecutivas de descanso. Esto se debe a que decretaron feriado para el viernes 15 de mayo y estos trabajadores podrán aprovechar de un nuevo finde XL para realizar una mini escapada en otoño. En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por fin de año. El viernes 15 de mayo será feriado en esta localidades: Habrá un cese de tareas para el sector público, mientras que será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban permiso de sus empleadores. Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar en el medio de uno de los meses que pone fin a la temporada alta de verano. Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores. De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: