¿Qué le pasó a Justin Bieber? El preocupante motivo por el que canceló su gira mundial

Justin Bieber canceló definitivamente su gira mundial "Justice World Tour". La información trascendió luego de que el sitio web dónde se adquirían las entradas diera de baja las fechas programadas para España, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Francia, Polonia, Australia, Dinamarca y República Checa, entre otros.



En el día de su cumpleaños 29, los seguidores del cantante canadiense se llevaron una gran desesperación al ver que "desaparecieron" los eventos que restaban del tour.

A pesar de la información fue confirmada por los sitios de venta de entradas, ni el artista ni su productor dieron declaraciones oficiales al respecto.

Lollapalooza Argentina 2023: el line-up completo, todos los artistas invitados y las sorpresas del festival



Justin Bieber canceló sus shows en Argentina: cómo pedir la devolución de las entradas



Además de las modificaciones en la página de boletos Ticketmaster, los representantes del estadio británico Sheffield Arena confirmaron que el show había sido cancelado y que se devolverá el dinero a los fanáticos que compraron entradas. Lo mismo hizo su promotora en España, al asegurar que no habría ningún evento en el país.

"Lamentamos informarles que los espectáculos de Justin Bieber planeados para llevarse a cabo en el estadio The 02 han sido cancelados. Entendemos que se sientan decepcionados y nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar", envió por correo electrónico la compañía de eventos AXS.

Justice World Tour: ¿Por qué Justin Bieber canceló su gira?



Desde que anunció las fechas de su gira, el autor de "Baby" informó diferentes aplazamientos de sus shows. Por un lado, debido a la pandemia del Covid-19 y, más tarde, por haber sufrido una enfermedad viral que le afectó su salud.

Se trata del Síndrome de Ramsay Hunt. "Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Tengo una parálisis total en este lado de mi cara", explicó Bieber el año pasado, en un video a través de sus redes sociales.

El síndrome que afectó a Justin Bieber.

Un día después de actuar en el festival brasileño Rock in Rio, anunció que se tomaría una pausa porque su "salud es prioritaria en estos momentos". Esto afectó los conciertos programados para hacerse en La Plata, Argentina.

Cosquín Rock 2023: Quilmes sorprendió con un escenario único y la cerveza más elegida del festival



Justin Bieber vendió sus canciones por u$s 200 M y se suma a una tendencia cada vez más común entre los músicos





¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt que afectó a Justin Bieber?



Según informó Mayo Clinic, se trata de la reactivación del virus de la varicela en forma de zóster. Una enfermedad que infecta un nervio cercano al oído y provoca un dolor intenso en la zona, irritación y parálisis en una parte del rostro.

El virus varicela-zóster se puede reactivar sobre todo en personas inmunodeprimidas y debe tratarse de manera urgente para evitar graves complicaciones.

Los principales síntomas son: