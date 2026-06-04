Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 4 de junio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.563,2 pesos colombianos.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 20.98%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, ya que es superior al 13.18% de su volatilidad anual.

En la última sesión, el Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar mostró un comportamiento mixto: comenzó con dos caídas, tuvo un tramo de tres alzas consecutivas a mitad de periodo y terminó con vaivenes, por lo que el balance neto es prácticamente nulo y sin una tendencia clara.

La cotización del Dólar muestra una tendencia positiva hoy. Esta mejora sugiere un aumento en la confianza del mercado y puede atraer inversiones.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es crucial tener en cuenta que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Compra o vende dólares solo con intermediarios autorizados en Colombia (bancos o casas de cambio registradas); verifica su registro, compara la TRM y comisiones y exige comprobante.

Evita manejar efectivo: usa transferencias y canales oficiales. Desconfía de ofertas en redes o en la calle, realiza la operación en lugares seguros y valida la identidad de la otra parte.