Durante este martes, 5 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son: Soñar con un anillo simboliza compromiso, unión y promesas. Refleja relaciones o acuerdos que se afianzan. Si está perdido o roto, indica dudas y vínculos frágiles. Si brilla, sugiere seguridad y claridad de propósito. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.