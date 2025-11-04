Después de un año consagratorio, Fito Páez vuelve a los escenarios con un show completamente nuevo. El rosarino se presentará en el Movistar Arena, en el marco de su gira “Sale el Sol Tour 2026”: un recorrido por sus grandes himnos y nuevas versiones.

El histórico compositor se presentará el próximo 19 de marzo, en el recinto de Villa Crespo. ¿Dónde y cuándo comprar las entradas?

Fito Páez en el Movistar Arena: dónde comprar las entradas

La preventa exclusiva para clientes BBVA Visa comenzará el miércoles 6 de noviembre a las 13:00, con la posibilidad de abonar en 6 cuotas sin interés.

En tanto, la venta general se habilitará el jueves 7 de noviembre a las 13:00, disponible para todos los medios de pago.

Los tickets podrán adquirirse únicamente a través del sitio oficial de Movistar Arena.

“Sale el Sol Tour 2026”, la nueva presentación de Fito Páez

El “Sale el Sol Tour 2026” marca un cambio de etapa para Páez. El espectáculo fue concebido desde cero, con arreglos inéditos y una puesta escénica renovada, diseñada para ofrecer una experiencia musical completamente diferente.

Fito reinterpreta los clásicos que marcaron generaciones —como “Mariposa Tecknicolor”, “11 y 6” o “El amor después del amor”— y los combina con nuevas piezas de su reciente trabajo discográfico, “Novela”, un álbum conceptual y cinematográfico que recibió elogios de la crítica internacional.

El regreso a Buenos Aires llega tras una gira internacional que llevó a Fito por España, Perú, Colombia y Estados Unidos, con el cierre del tour “Páez Tecknicolor”, que agotó funciones y consolidó su estatus de referente de la música latinoamericana.

Con “Sale el Sol”, el músico propone mirar hacia adelante sin perder la esencia, explorando nuevas sonoridades y lecturas sobre su propio repertorio.