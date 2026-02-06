Los árboles son clave para la decoración del jardín interno o externo de la casa. En el mundo de la jardinería, existen diversas plantas que se acomodan según el tamaño que se dispone en el hogar. En específico, hay uno que es elegido en muchas casas por cuidar los suelos, dar frutos a lo largo de todo el año y por no necesitar de tanta atención. El limonero enano es la planta perfecta para colocar en los jardines pequeños. Se trata de una planta que tiene un tronco delgado y ramificación compacta, con una copa redondeada que se puede mantener fácilmente mediante podas periódicas. En la misma línea, su estructura permite tenerlo tanto en macetas como en patios. Las hojas son de forma ovalada y de color verde intenso que le dan vida a cualquier hogar. Su textura es firma y mantiene el follaje durante todo el año. Suele alcanzar entre el metro y medio y los tres metros de altura según su cuidado y espacio disponible, lo cual lo convierte en la opción perfecta para los jardines de tamaño reducido. Uno de sus principales beneficios es que posee raíces poco invasivas, lo que significa que no levanta baldosas ni dañan otras estructuras cercadas como cimientos, veredas o cañerías. Cuenta con un alto valor decorativo que se suma a su capacidad de dar frutos durante todo el año. El árbol se destaca por tener más de una cosecha a año. Si bien su principal producción es en épocas en donde las temperaturas son altas, en climas templados puede dar frutos casi todo el año porque florece más de una vez. Las floraciones son escalonadas y se desarrollan en tres etapas distintas: Para cuidar un limonero enano y que sus hojas estén en su máximo esplendor se deben seguir ciertos pasos: Quienes elijan plantar un limonero enano en casa, ya sea por sus hojas verdes radiantes o frutos durante todo el año, deberán hacerlo siguiendo ciertas pautas para garantizar su crecimiento: