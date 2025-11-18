El Museo del Louvre, uno de los museos más visitados del mundo, cerró de manera preventiva la histórica galería Campana tras detectarse fragilidades estructurales en las vigas del edificio. La decisión se tomó luego de una auditoría técnica que alertó sobre fallas en los pisos del cuadrilátero Sully, una de las zonas más antiguas del museo.

Además del cierre de la sala dedicada a la cerámica griega, el informe obligó a desalojar oficinas donde trabajan 65 empleados, que deberán abandonar sus espacios en un plazo máximo de tres días.

¿Qué fue lo que detectaron los técnicos en el edificio del Louvre?

El comunicado oficial del museo explica que una auditoría realizada el 14 de noviembre de 2025 identificó una fragilidad inesperada en vigas del segundo piso del ala sur, área utilizada principalmente como oficinas internas.

Ese sector, perteneciente al cuadrilátero Sully, ya venía siendo monitoreado desde hace años por su estructura compleja y por las intervenciones arquitectónicas de la década de 1930, que hoy requieren reevaluación.

El Museo del Louvre determinó el cierre de la galería Campana por fragilidad estructural

Las observaciones técnicas concluyeron que:

Hay deficiencias estructurales en vigas que sostienen pisos completos.

Se requieren estudios adicionales para confirmar el alcance de los daños.

El tránsito de personal o visitantes podría representar un riesgo.

¿Por qué se clausuró la galería Campana y cómo afecta a los visitantes?

La galería Campana, que alberga una de las colecciones más importantes de cerámica griega antigua, fue cerrada de inmediato como medida de precaución.

La dirección del museo determinó el cierre total al público hasta nuevo aviso, restricción de acceso para investigadores y personal técnico y la conservación preventiva de las piezas en el interior.

Esto implica que visitantes y turistas no podrán recorrer una de las salas emblemáticas del primer piso del ala sur, hasta que los especialistas completen la inspección y se dispongan las reparaciones necesarias.

¿Qué medidas tomó el Louvre tras detectar el riesgo estructural?

El consejo de administración, presidido por Laurence des Cars, aprobó una serie de acciones urgentes para reforzar la seguridad del museo y evitar incidentes, entre ellas:

Creación de un coordinador y un comité directivo de seguridad.

Instalación acelerada de videovigilancia y dispositivos anticolisión.

Refuerzo del patrullaje policial en los alrededores y en el jardín de las Tullerías.

Monitoreo permanente del estado estructural del cuadrilátero Sully.

Estas decisiones forman parte del plan “Louvre – Nuevo Renacimiento”, iniciativa que prioriza la restauración y modernización técnica de sectores históricos del edificio.

¿Cuánto tiempo permanecerá cerrada la sala afectada?

Por el momento, no hay una fecha precisa para la reapertura. El Louvre indicó que la galería Campana permanecerá clausurada hasta completar las investigaciones, determinar el origen de los daños y avanzar con las reparaciones estructurales. Para poder reabrir esta sala, los técnicos deberán evaluar: