En pleno Centro Histórico de Córdoba se encuentra Hotel Azur, un espacio que combina arquitectura patrimonial con experiencias de lujo.

La casona que lo alberga fue construida en 1915 y hoy es Patrimonio Arquitectónico de la ciudad. Su propuesta busca que cada huésped viva la ciudad desde la autenticidad, el diseño y la calidez, en un entorno que se siente como un hogar.

Reconocimiento internacional: tres premios en los REVE Luxury Awards

En la última edición de los REVE Luxury Awards, organizados por la revista internacional REVE Magazine, Azur se destacó entre cientos de hoteles, spas y restaurantes de más de 50 países. Fue el único hotel argentino galardonado y obtuvo tres importantes distinciones:

Ganador Global en la categoría Luxury Spa Hotel

Ganador Continental en Luxury Boutique Hotel

Ganador Continental en Luxury Wellness Hotel

Estos premios son considerados uno de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del lujo, ya que distinguen a los proyectos más innovadores en hospitalidad, bienestar y gastronomía.

Orgullo nacional: el hotel spa más hermoso de América Latina está en Argentina y es un verdadero lujo

Experiencias únicas: bienestar, diseño y cocina local

El éxito de Azur se basa en su propuesta integral. El hotel cuenta con 16 habitaciones únicas, piscina climatizada, gimnasio, rooftop con splash pool y un restaurante propio: La Despensa de Azur, que apuesta por la cocina de kilómetro cero y sabores regionales.

Orgullo nacional: el hotel spa más hermoso de América Latina está en Argentina y es un verdadero lujo

Uno de sus espacios más exclusivos es Baños de Azur, un circuito subterráneo inspirado en la arquitectura jesuítica y rituales ancestrales vinculados al agua. Este spa, premiado en 2023 por los Luxury Spa Awards, ofrece una experiencia privada de relajación profunda y conexión sensorial.

Un punto estratégico para descubrir Córdoba

Gracias a su ubicación, Azur es ideal para recorrer el Centro Histórico o aventurarse hacia las sierras. El hotel invita a vivir la ciudad a través de experiencias personalizadas que integran historia, arte y bienestar.

¿Cómo reservar y conocer más sobre Azur?