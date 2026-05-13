La cadena española Mercadona volvió a captar la atención de los amantes de la perfumería con una fragancia femenina que promete aroma sofisticado a un precio accesible. Se trata del perfume Shine de la colección Special, una línea inspirada en la magia, los deseos y los momentos de brillo eterno. Este eau de parfum para mujer destaca por combinar acordes florales, dulces y chispeantes dentro de la familia olfativa “Chipre Gustativa”. Gracias a su mezcla aromática, los usuarios aseguran que recuerda a perfumes de alta gama mucho más costosos. La colección Special fue diseñada para transmitir elegancia y sofisticación a través de fragancias intensas y femeninas. En este caso, Shine Special apuesta por un aroma moderno y luminoso que mezcla notas especiadas, florales y amaderadas. El perfume ofrece una estela dulce con matices cálidos y sensuales. Su combinación aromática busca equilibrar frescura y profundidad, convirtiéndolo en una opción ideal tanto para uso diario como para ocasiones especiales. Muchos comparan el perfume Shine Special con el Jean Paul Gaultier Divine Eau de Parfum de 157 euros, debido a su perfil floral intenso y sensual. La fragancia de la firma francesa se caracteriza por un acorde ámbar floral marino, con facetas soleadas y un toque salado que aporta frescura. Entre sus notas sobresalen el lirio, la flor de franchipán y el benjuí, ingredientes que construyen una estela cálida y sofisticada. Aunque Shine Special tiene una composición propia, comparte ese estilo femenino, elegante y dulce que suele encontrarse en perfumes de lujo de alta gama. El perfume Shine se vende en tiendas físicas de Mercadona en España y también puede encontrarse sujeto a disponibilidad en su plataforma online. El producto se comercializa en formato de 100 ml y tiene un precio de 12 euros por unidad, posicionándose como una de las alternativas low cost más buscadas para quienes desean una fragancia sofisticada sin gastar demasiado dinero.