El método de hervir cáscara de limón, canela y jengibre es una alternativa casera para perfumar el hogar de manera natural, que utiliza ingredientes accesibles y evita el uso de aerosoles o fragancias artificiales. Este procedimiento sirve para mejorar el olor de la casa, especialmente en la cocina o en espacios cerrados, dado que el vapor generado libera aromas cítricos y especiados que contribuyen a una atmósfera de frescura en el ambiente. La combinación funciona por contraste aromático. El limón aporta un aroma fresco y limpio; la canela suma una nota cálida y especiada; y el jengibre agrega intensidad. Juntos generan un perfume equilibrado que resulta agradable para la mayoría de los hogares. Además, es una alternativa accesible y sustentable. Se aprovechan cáscaras que suelen desecharse y se puede regular la intensidad del aroma según la cantidad de ingredientes y el tiempo de calentado. Sirve para perfumar ambientes y ayudar a neutralizar olores persistentes, como frituras o humedad. El uso recomendado es colocar en una olla: Importante: la preparación no debe dejarse sin supervisión y conviene apagarlo si se sale de la cocina