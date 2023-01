Moria Casán fiel a su estilo y sin filtro destrozó a una usuaria que criticó su foto en bikini: ¿qué le dijo?

Si bien, cada día se conocen nuevas anécdotas en las redes sociales, todavía siguen siendo un clásico espacio para depositar críticas y prejuicios. En este caso, el blanco fue nada más y nada menos que Moria Casán: una usuaria de Twitter difundió una foto suya en la playa y cuestionó fuertemente su vestimenta. Sin embargo, la "One" no se quedó callada e impactó a todos con una fulminante respuesta.

Lo cierto es que las opiniones sobre los cuerpos no dejan de predominar en los diferentes espacios de debate. Si subió de peso o se dejó las canas, si se le notan las arrugas o no se viste de "acuerdo" a su edad, entre otros cuestionamientos que se escuchan a la hora de evaluar a una mujer y que, de ninguna manera, tienen sentido.

Así fue el caso de Soledad Mari (@Solemali4), quien arremetió furiosa en su cuenta personal: "Tápese, señora, ubíquese como lo que es, una mujer mayor" , escribió la usuaria, junto a una foto de Moria Casán en la playa y emojis de una carita vomitando. No obstante, la exvedette no lo dejó pasar y la destrozó en las redes.

La brutal respuesta de Moria Casán a la usuaria que criticó su foto en bikini



Tras viralizarse la insólita crítica, Moria no dudo en responderle a la mujer con su tradicional estilo. "Me amo, tapate vos, imbécil que gastas una picture en mi", respondió la "One", con su perfil de Twitter. Enseguida, estalló una ola de cuestionamientos hacia la usuaria y ella eliminó su publicación inicial.





No obstante, el mensaje de la exvedette no se quedó ahí y volvió a aprovechar la oportunidad para manifestar su felicidad durante las vacaciones. " El tajo que se me ve arriba de mi pelvis es mi tatoo predilecto, mi cesárea, y la playa es La Bristol" , contó.

"Grasa + celulitis + cesárea = libertad", enfatizó, a través de la red social. Además, explicó que su bikini pertenece a la marca Moschino y que está muy contenta de ir a la costa central de Mar del Plata. "Amé La Bristol, gente anticareta. Fui al mar, pisé una milanesa y orgasmee" , sentenció.

La foto de Moria Casán en la playa



La captura que se volvió viral en las redes sociales fue compartida por la usuaria Soledad Mari. No obstante, luego eliminó la publicación, aunque volvió a criticar a la actriz y diva argentina: "Ninguna tonta, siempre pensando cómo sacar beneficios... y bueno, el cuerpo no le da... es otro buen curro", publicó.