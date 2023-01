Un brasileño intentó ingresar a la Argentina con semen de caballo y fue detenido

Otro insólito hallazgo ocurrió en la Aduana, luego de que el personal descubriera a un ciudadano brasileño intentar ingresar al país con un paquete lleno de semen de caballo. Enseguida, fue retenido y secuestrada la mercadería, la cual posee un valor estimativo de entre 1000 a 10.000 u$s.

El hecho ocurrió en el paso fronterizo de Misiones, que une a la Argentina con Brasil (San Javier - Porto Xavier). Según la Dirección General de Aduanas-AFIP, una lancha se detuvo en la costa del país y, al momento de ser requisados, uno de los pasajeros sostenía una pequeña caja que llamó la atención del personal .

"Es semen equino" , confirmó el pasajero, al ser interrogado por los agentes aduaneros. En este sentido, el hombre explicó que el solo "realizaba el favor" de llevar el paquete desde San Nicolau hasta Foz de Iguazú. Si bien este tránsito tiene origen y punto de llegada en Brasil, debe atravesar el territorio argentino.

Foto: Aduana.

¿Cómo fue el secuestro en la aduana y cuál es el valor del esperma equino?



Tras detener al pasajero brasileño, el personal del organismo que dirige Guillermo Michel comprobó que dentro del paquete se encontraba el esperma equino. La caja estaba especialmente acondicionada para su reserva y poseía: dos recipientes con 90 ml. de semen cada uno y un diluyente para conservar la calidad.

Además, llevaba la insignia: "Primeira Querencia". Se trata de la productora del material genético que trabaja en la especie "caballo criollo brasilero" (llamado "oveiros bragados y tobianos"), la cual se caracteriza por ser fuerte, compacta, de pecho ancho y articulaciones bien desarrolladas.

Foto: Aduana.

En este caso, uno de los motivos del secuestro fue que incumplía excesivamente la franquicia para ingresos fluviales (u$s 300). Según los especialistas, un lote de esperma de primera calidad oscila entre los 1000 y 10.000 u$s, dependiendo de factores como la raza y el pedigree. El embrión, por su parte, puede alcanzar unos u$s 20.000.

¿Es legal la comercialización de semen en Argentina?



Su exportación se encuentra dentro de los términos de la ley, pero debido a su exorbitante valor, los traslados suelen volverse ilegales por alcanzar una suma superior a los u$s 300.

Si bien la Argentina suele tener una balanza comercial favorable en la venta de animales vinculados al agro, no sucede lo mismo en relación al esperma de estas especies. En 2022, las exportaciones de semen equino alcanzaron los u$s 8340; mientras que la importación implicó más de u$s 407.000.

Por otra parte, las importaciones suelen ser superiores debido a que el mercado seminal tiende a buscar el fortalecimiento de la genética, para después criar animales en el país con mejores condiciones.