Los Simpson lo hicieron de vuelta: se cumplió una nueva predicción y nadie lo puede creer

Una vez más, se cumplió una predicción de Los Simpson que dejó en evidencia que la reconocida serie animada es atemporal. Se trata de un hallazgo científico publicado por Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que muy rápido se vinculó a un capítulo de la novena temporada de la famosa producción norteamericana.



Un grupo de ingenieros en Barcelona, España, crearon un robot de inyección de esperma que luego fue enviado a Nueva York, Estados Unidos, para que se utilice en la clínica New Hope Fertility Center. En ese centro de Salud, otro ingeniero sin experiencia real en medicina de fertilidad usó un joystick Sony PlayStation 5 para colocar una aguja robótica.

¿Cuál es la predicción de Los Simpson que se cumplió con el nuevo descubrimiento científico?

Pese a que sigue la línea de ficción de una serie animada, el capítulo "Gorgorito" de Los Simpson se anticipó a este nuevo proceso de fertilización, cuando muestran que Homero se sube a un juego que dispara esperma para fecundar a una criatura, en una feria científica de Springfield de forma exagerada y satírica.

El hallazgo real se dio cuando nacieron las primeras dos bebés gestadas en un tratamiento de inyección de esperma hecho por una máquina, según una publicación que se publicó en la revista Technology Review del MIT.

Los Simpson predijeron un hallazgo científico en un curioso episodio.

¿Cómo fue en la realidad el evento que anticiparon Los Simpson?

Los ingenieros catalanes desarrollaron la tecnología que luego se envió a la clínica norteamericana. El punto en común entre la producción de Star Plus (en ese momento Fox) y la vida real fue que el profesional que realizó el procedimiento no tenía tanta experiencia en estos tratamientos a la vez que usó una herramienta particular.

"Al observar un óvulo humano a través de una cámara, avanzó por sí solo, penetró en el óvulo y dejó caer un solo espermatozoide. En total, el robot se utilizó para fertilizar más de una docena de óvulos", escribió el periodista Antonio Regalado en la publicación de la revista Technology Review.

Adiós a la visa: estas personas ya no necesitarán el permiso para ingresar a Estados Unidos

Los 7 alimentos rejuvenecedores que ayudan a aumentar la masa muscular, fortalecer los huesos y tienen omega-3

El proceso resultó exitoso y dio como resultado embriones sanos. Según los investigadores, el objetivo principal de estos avances es automatizar procesos de la fertilización asistida para ayudar a las personas que tienen dificultades para tener hijos y que no tienen acceso a medicamentos para poder llegar a la paternidad.

En la misma línea, la automatización de partes del proceso (como la inyección de esperma, la congelación de óvulos o la crianza de embriones,) podría lograr que la fecundación sea menos costosa, acorde al artículo científico.