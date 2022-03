Lollapalooza 2022: cómo llegar, accesos y todo lo que hay que saber antes del festival

Este fin de semana llega el Lollapalooza Argentina . Serán tres días el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo con 5 escenarios por donde pasarán Foo Fighters, The Strokes y Miley Cyrus, entre más de 100 bandas y solistas. A continuación, todo lo que hay que saber antes del festival.



Cómo llegar al LOLLAPALOOZA

El Lollapalooza se realizará en el Hipódromo de San Isidro .

Se puede llegar en tren tomando la Línea Mitre (ramal Tigre) y descendiendo en la Estación San Isidro. Habrá servicios nocturnos del tren hasta Retiro, con una o más paradas intermedias. Las formaciones adicionales empezarían a circular luego de la finalización del festival.

En colectivo mediante las líneas 60, 203, 333, 343, 365, 371, 338 y la 707.

Se viene el Lollapalooza Argentina 2022

Quienes lleguen en auto tendrán dos estacionamientos:

Estacionamiento: Esquina Av. Santa Fe y Av. De Unidad Nacional.

Estacionamiento: Esquina Av. Márquez y Fleming.

A QUÉ HORA EMPIEZA EL LOLLAPALOOZA

Se podrá ingresar al predio a partir de las 11.30 horas de cada jornada. Los artistas comenzarán a tocar desde las 12.15 AM y los shows se extenderán hasta la 1 PM.

Accesos

El Lollapalooza contará con tres accesos :

Acceso 1: Esquina Av. Santa Fe y Av. Márquez.

Acceso 2: Av. Márquez 900, entrada Paddock del Hipódromo

Acceso 3: Av. Márquez, entrada Oficial del Hipódromo

Line up día por día

La programación comienza el viernes 18 con Miley Cyrus, A$AP Rocky, Aless, Duki, Bizarrap, C. Tangana, Wos, Marina, A Day To Remember, Turnstile, Deorro, Louta, Emilia, FMS, Alok Boombox Cartel, Seven Kayne, Dillom, 070 Shake, Natalie Pérez, Tai Verdes Sael, Chita, Axel Fiks, Bruses, La Joaqui, Ainda, Rosario Ortega, Falke 912 Zenon Pereyra y Bianca Lif y Limon.

El sábado 19 continúa con The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Jack Harlow, Alan Walker, Khea, Kehlani, Nicki Nicole, Justin Quiles, LP, Litto Nebbia, Él Mató a un Policía Motorizado, Chris Lake, King Gizzard & the Lizard Wizard, Ashnikko, Dani Ribba JXDN, FMS, Natanael Cano, Pabblo Vittar, Marc Seguí. Derby Motoreta's Burrito Kachimba | Taichu, Kiddo Toto, Clara Cava, Girl Ultra, Ghetto Kids, Molok0, Chiara Parravicini, wiranda johansen, Lucia Tacchetti y D3FA.



Por último, cierran el festival el domingo 20 los Foo Fighters, Martin Garrix, Babasónicos, Jane's Addiction, Jhay Cortez, Tiago PZK, L-Gante, Kaytranada, Phoebe Bridgers, Alessia Cara, Idles, Remi Wolf, Channel Tres, Emmanuel Horvilleur, ACRU, FMS, Kaleb Di Masi Alan Gomez, DJ TAO, The Wombats, Goldfish, Luck Ra, Sen Senra, Paula Cendejas, Saramalacara, Malena Villa, Las Ligas Menores, Celli, BB ASUL, Six Sex, Simona y Ronpe 99'.

Protocolo de ingreso

Todas las personas mayores de 13 años que asistan al Lollapalooza Argentina 2022 deberán contar con el Pase Libre Covid con esquema de vacunación completo. Esto significa tener al menos dos dosis aplicadas de la vacuna contra el coronavirus, habiendo recibido la última dosis 14 días o más, previos al comienzo del festival.

App Lollapalooza argentina





La app de Lollapalooza Argentina está disponible en IOS y Android. En ella se podrá ver el Line Up del festival, seleccionar artistas favoritos, preguntas frecuentes y encontrar información de gastronomía, Rock & Recycled, Espíritu Verde, Merchandising y Kidzapalooza y Lollacashless, para que los usuarios puedan cargar su pulsera antes del festival.

Lollacashless





Este es el único medio de pago habilitado dentro del predio. Se recomienda cargar dinero por Internet antes de asistir al festival en https://www.lollapaloozaar.com/cashless, para evitar filas y ganar tiempo. Dentro del predio habrá puntos habilitados para hacerlo, donde se podrá cargar las pulseras con dinero en efectivo y tarjeta de crédito.

Esta nueva edición que marca el regreso a la presencialidad tras la suspensión de los últimos dos años por la pandemia de coronavirus, apunta a recuperar el brillo de antaño con una propuesta que contempla todos los gustos musicales y un gran abanico orientado al entretenimiento para todas las edades.