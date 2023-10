Lanzan una inédita canción de The Beatles, compuesta por John Lennon: cuándo saldrá y cómo se realizó

Paul McCartney y Ringo Starr confirmaron cuándo se lanzará la nueva canción de The Beatles. Se trata de una mezcla inédita que pudo ser masterizada gracias a herramientas de la inteligencia artificial y permitirá escuchar por última vez al icónico grupo.

A más de 53 años de su separación, el cuarteto se mantiene como una de las bandas más emblemáticas en la historia de la música. "Es muy conmovedor, es una versión real" , aseguraron, al anunciar que el mes próximo saldrá "Now and Then".

¿Cuándo sale la nueva canción de los Beatles?



La nueva canción que contará con la interpretación del grupo británico saldrá el próximo 2 de noviembre. Se trata de la reversión de una maqueta que fue grabada por John Lennon en 2007, en su departamento de Nueva York.



The Beatles.

¿Cómo se grabó la nueva canción de los Beatles?



Tras el asesinato del cantante en 1980, su pareja Yoko Ono recopiló las grabaciones de "Now and Then" y le entregó el material a los demás integrantes de la banda que estaban vivos al momento (1994).

McCartney y Ringo terminaron de completar el tema, pero las herramientas de ese momento no le permitían extraer y utilizar la voz de Lennon en buena calidad, por lo que quedó descartada su publicación.

Sin embargo, tiempo más tarde, el director de cine Peter Jackson, quien llevó adelante una serie documental de The Beatles, logró extraer la voz del cantante a través de un casete, con la ayuda de la inteligencia artificial. "La voz de John aparecía tan clara como un cristal" , expresó McCartney.



" Es muy conmovedor y todos tocamos en él, es una grabación real de los Beatles ", agregó el cantante, quien también le sumó el piano y el bajo a la canción, mientras que Starr la batería.

Además, también se incorporaron grabaciones de guitarra eléctrica y acústica que fueron hechas por George Harrison en 1995. Vale destacar que según explicaron los integrantes de la banda, en un primer momento él no estaba de acuerdo con la grabación porque le parecía "basura".